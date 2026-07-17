¿Cómo armar un presupuesto para viajar sin terminar endeudado? La regla del 50/30/10/10

La mejor planeación para las vacaciones no está en el equipaje, sino las cuentas. Tener un presupuesto es clave para que los gastos de una salida no desfalquen los bolsillos, provoquen una deuda o dejen pocos recursos para cuando se vuelva a la rutina.

A continuación, te compartimos qué tomar en cuenta a la hora de tengas que planear tu descanso.

El presupuesto va antes, el destino después

De acuerdo con Pedro Ibarra, asesor financiero y líder del proyecto de difusión Pregúntale a Pedro (@pedroconnumeros), es muy común que las personas busquen su destino primero, comparen precios y luego ahí establecen un presupuesto para sus vacaciones. Sin embargo, el proceso debería ser al revés.

“Defines un presupuesto que no impacte tus finanzas y luego lo adaptas al destino”, expuso el licenciado en Administración Financiera por la Universidad de Guadalajara.

El experto recomendó que el presupuesto no debería pasar de entre 5% al 10% del ingreso anual, y ser suficiente para incluir todos los gastos que engloban las vacaciones, desde el hospedaje, los souvenirs e incluso un fondo para imprevistos.

En ese sentido, la planeación financiera no inicia a unos días antes de que sea el viaje, sino varios meses atrás para conformar un ahorro especialmente destinado a las vacaciones.

¿Qué contemplar en el presupuesto?

Básicamente todo gasto debería estar presupuestado: transporte, alojamiento, comida, experiencias, los recuerditos, seguros de viaje y un ahorro adicional para emergencias.

De la cantidad total, Ibarra recomienda distribuir los recursos de la siguiente manera:

50% del presupuesto para transporte y hospedaje;

30% para alimentos y actividades ;

; 10% para compras personales; y

10% de 'colchón’ por si acaso.

Estos porcentajes pueden adaptarse a las necesidades de las personas. “A lo mejor te interesa llevar muchos recuerditos y prefieres reducir las actividades, pero destinar más a eso, ya depende de cada familia.”

Si bien pueden surgir imprevistos, tener una guía de gastos ayuda a tener contemplado cuánto se destinará a cada rubro, por integrante de la familia y hasta por día.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomiendan definir un presupuesto diario y llevar un control de gastos para asegurarse de respetarlo.

Consejos para la planeación

Una vez contemplado los montos por categoría, toca hacer el trabajo de investigación y preparación para el viaje. Estos son algunos tips sugeridos por el asesor financiero como por la Profeco y Condusef:

1. Utilizar tanto plataformas digitales como llamadas directas para comparar precios de alojamiento.

“Muchos hoteles igualan o mejoran el precio si llamas directamente y además ofrecen desayuno, estacionamiento, niños gratis al reservar 2 adultos u otras promociones porque se ahorran las comisiones de plataforma, agregó el asesor financiero.

2. Comprar lo necesario antes. Es común que algunos productos sean más costosos en el sitio vacacional. Por ejemplo, si un protector solar cuesta 300 pesos en una tienda de conveniencia, el mismo puede duplicar su costo en la plata porque no hay muchas alternativas para comprar, y se termina pagando un sobre precio.

3. Contempla un seguro. Un seguro de viaje otorga tranquilidad, ya que puede proteger ante la pérdida de equipaje o tener asistencia médica. La Condusef sugiere revisar si en las tarjeras de crédito incluyen el seguro de viajero. Si no, evalúa contratar uno.

En caso de tener un seguro de gastos médicos mayores (SGMM), investiga si la red de hospitales tiene cobertura en la ciudad a visitar.

4. Usa estratégicamente las tarjeras de crédito. Pueden ser grandes aliadas al viajar, siempre y cuando se utilicen de manera responsable.

Verifica el límite de crédito disponible.

Activa las notificaciones en tiempo real.

Informa al banco sobre el viaje.

Revisa si aplican comisiones por retirar dinero en efectivo fuera del país y los cargos asociados a la conversión de moneda.

Aprovecha los beneficios o promociones disponibles en la tarjeta.

Respecto a las tarjetas, es muy importante no confundir los meses sin intereses con diferir a meses con intereses.

“Nunca pagues intereses por un viaje, si necesitas financiar unas vacaciones durante un año, probablemente el viaje está por encima de tu presupuesto. (...) Si te endeudas por 12 o 18 meses, las vas a seguir pagando cuando ya sea tiempo de planear las siguientes”, agregó el especialista.

5. Ten efectivo contigo. Aunque varios establecimientos aceptan pagos electrónicos, el dinero en efectivo es indispensable. Lleva el necesario y distribúyelo en diferentes bolsillos para tener mayor seguridad.

Las vacaciones se acaban

Las vacaciones son necesarias para descansar, pero siempre acaban. El presupuesto no solo ayuda a definir los gastos de la salida, sino a que las finanzas no se desequilibren cuando se vuelta a la rutina.

“Es importante que no se dejen llevar y se salgan de su presupuesto por actividades que no estaban planeadas. A veces les es difícil entender que 1 hora en una moto acuática puede costar lo mismo que los uniformes de los niños”, finalizó Ibarra.