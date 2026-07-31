Pemex registró una utilidad neta de 18,000 millones de pesos en 2T; redujo 9% su deuda financiera

⁠Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este viernes que registró una utilidad neta de 18,000 millones de pesos en segundo trimestre del año y que redujo 9% su deuda financiera.

La empresa registró incrementos en su producción de hidrocarburos, la transformación industrial y los ingresos, acompañados por una reducción de su deuda financiera y avances en su agenda estratégica.

Los ingresos por ventas y servicios de Pemex subieron un ⁠30.3% interanual en el trimestre, ⁠hasta los 510,443 millones ⁠de pesos, animados por mayores ventas de exportación ⁠de crudo y ventas nacionales de diésel, gasolina y turbosina.

Como resultado, Pemex revirtió la pérdida operativa de 11,001 millones de pesos registrada en el segundo trimestre del año pasado y obtuvo una utilidad operativa de 85,500 millones de pesos.

En paralelo, la empresa continuó fortaleciendo su estructura financiera. La deuda financiera de Pemex se ubicó en 77,500 millones de dólares, al 30 de junio de 2026, una reducción de 9.1% respecto al cierre de 2025.

Además, Pemex precisó que su deuda de corto plazo redujo su participación en la deuda total, disminuyendo las presiones financieras inmediatas y fortaleciendo la flexibilidad financiera de la empresa productora del Estado.

Pemex informó en un comunicado que mantuvo su plataforma de producción, registró mayores niveles de transformación industrial y garantizó el abastecimiento al mercado nacional, en un entorno internacional de alta volatilidad.

En Exploración y Extracción, la producción total de hidrocarburos de Pemex promedió 2,447 mil barriles de petróleo crudo equivalente por día, lo que representó un incremento de 4.6% respecto al mismo periodo del año anterior.

La producción de hidrocarburos líquidos se ubicó en 1,658 mil barriles por día, apoyada por campos estratégicos como Ixachi, Bakté, Itta, Koban y Maloob. En Procesos Industriales, Pemex dijo que avanzó en el fortalecimiento de la transformación interna.

Por su parte, el proceso de crudo en refinerías aumentó 2.9% respecto al mismo trimestre de 2025, con un promedio de 1,008 barriles por día.

La producción total de petrolíferos creció 3.4%, ubicándose en 1,029 barriles por día, con avances destacados en productos clave para el mercado interno:

El diésel aumentó 19.3%

aumentó 19.3% Las gasolinas 2.9%

2.9% La turbosina 2.3%

El mayor dinamismo operativo también se reflejó en las ventas nacionales de petrolíferos, que crecieron 9.8%, hasta alcanzar 1,471 barriles diarios. Destacaron las ventas de gasolinas, con un aumento de 11.4%, y de diésel, con un crecimiento de 19.1 por ciento.

"Estos resultados fortalecen el abasto nacional de combustibles y contribuyen a la estabilidad del mercado interno", precisó Pemex.

En materia financiera, el desempeño operativo del trimestre se reflejó en mayores ingresos y mejor rentabilidad, según el comunicado.

(Con información de Reuters)