Trump afirma que nunca habló con Infantino sobre plan para vender una participación del Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald ⁠Trump, dijo este viernes ⁠que no había hablado con el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, sobre la posibilidad de que el organismo ofreciera participaciones a inversores externos.

La FIFA anunció el martes que tiene previsto crear una filial de 20,000 millones de dólares para gestionar el Mundial y el resto de sus eventos, y que ofrecerá participaciones de hasta el 20% a inversores externos.

Trump e Infantino mantienen una estrecha ⁠relación como consecuencia de ⁠la Copa ⁠del Mundo celebrada este año en ⁠Estados Unidos.

Según la FIFA, se espera que una sociedad fundada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Trump, lidere el grupo de inversores.