Buscar
El Economista
Deportes

Lectura 1:00 min

Trump afirma que nunca habló con Infantino sobre plan para vender una participación del Mundial

El presidente de Estados ‌Unidos, Donald ⁠Trump, dijo este viernes ⁠que no ‌había hablado con el ​jefe de la FIFA, Gianni ​Infantino, sobre la posibilidad de que el organismo ofreciera participaciones a inversores externos.

main image

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Foto: MANDEL NGAN / POOL / AFP

Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald ⁠Trump, dijo este viernes ⁠que no había hablado con el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, sobre la posibilidad de que el organismo ofreciera participaciones a inversores externos.

La FIFA anunció el martes que tiene previsto crear una filial de 20,000 millones de dólares para gestionar el Mundial y el resto de sus eventos, y que ofrecerá participaciones de hasta el 20% a inversores externos.

Te puede interesar

Trump e Infantino mantienen una estrecha ⁠relación como consecuencia de ⁠la Copa ⁠del Mundo celebrada este año en ⁠Estados Unidos.

Según la FIFA, se espera que una sociedad fundada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Trump, lidere el grupo de inversores.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros NewslettersREGÍSTRATE AQUÍ
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete