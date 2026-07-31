Sobrediversificación del portafolio: comprar de todo es no apostar por nada

Dentro del mundo financiero y bursátil, se escucha con frecuencia el refrán que habla de “no poner todos los huevos en la misma canasta”. Esta idea se entiende por sí misma, refiriéndose en el argot bursátil al riesgo de tener una concentración importante del portafolio de inversión en una misma clase de activo o sector.

Esto es importante porque a través de la diversificación se logra reducir una clase de riesgo conocido como “riesgo idiosincrásico” (también conocido como riesgo no sistémico o riesgo diversificable), el cual se refiere al riesgo propio de una empresa específica o sector, que no necesariamente comparte con el mercado en general.

A través de un portafolio de inversión con posiciones en activos de distintos sectores, industrias y mercados se logra evitar quedar expuesto al riesgo específico de una sola empresa o emisora. De esta premisa surge la conveniencia de tener exposición dentro de los portafolios de inversión a índices bursátiles o canastas de acciones multisectoriales, ganando participación de forma fácil y conveniente a los resultados de las empresas más relevantes de un mercado o geografía, de distintos sectores y reduciendo el riesgo idiosincrásico de forma muy importante.

Sin embargo, estudios de la Teoría Moderna de Portafolios demuestran que el 90% de los beneficios de la diversificación se logran con apenas 15 a 20 acciones de sectores distintos.

El tener 60, 80 o 100 posiciones, lejos de reducir realmente el riesgo, lo único que logra es reducir las ganancias potenciales por arriba del rendimiento del mercado en general, porque en aras de reducir el riesgo al incorporar una enorme cantidad de emisoras en un portafolio, esto acaba resultando en una beta (métrica de riesgo que mide la sensibilidad y volatilidad de tu portafolio en comparación con el mercado general ) cercana a uno, es decir, un nivel donde el comportamiento de tu portafolio, acaba siendo extremadamente similar y parecido al del mercado en su totalidad.

Es por ello que en un portafolio con gestión activa, administrado por un equipo experto en la gestión de inversiones, la convicción sectorial es importante y necesaria, dado que para obtener rendimientos superiores al promedio, tienes que estar dispuesto a verte diferente al promedio y tener convicción implica haber analizado el entorno macroeconómico, requiere tener la capacidad de identificar y explotar tendencias importantes y a raíz de esto, sobreponderar o subponderar sectores en función de la tesis de inversión construida.

Dicho de otro modo, resulta indispensable que las ideas de inversión con mayor potencial posean una ponderación lo suficientemente relevante como para influir de manera efectiva en la aguja de los rendimientos globales.

Cuando las mejores tesis se diluyen en una cartera excesivamente fragmentada —por ejemplo, en un mar de 50 acciones distintas bajo el pretexto de buscar “seguridad” o “diversificación”—, el beneficio potencial se neutraliza. Así, aun cuando los activos con expectativas más favorables alcancen el excelente desempeño proyectado, su baja participación impedirá que aporten un impacto verdaderamente sustantivo al valor total del portafolio.

Es importante recalcar que la base de cualquier estrategia de gestión de riesgos tiene a una adecuada diversificación como pilar fundamental, sin embargo, esta debe de venir acompañada de convicción y de una tésis de inversión sólida y sustentada en hechos.

Si lo que se quiere es estar expuesto al mercado en general, una estrategia indexada a índices bursátiles puede hacer mucho sentido, eliminando riesgos idiosincráticos de aquellos sistémicos y que inevitablemente se suelen asumir, sin embargo, si lo que se está buscando son rendimientos por encima de aquellos del mercado en general, por lo general, la convicción fundamentada en no más de 20 acciones o emisoras suele ser el punto óptimo de diversificación sin perder el impacto y potencial deseado.

*Especialista en Estrategia de Inversión y Operaciones Bursátiles, BBVA Banca Patrimonial y Privada