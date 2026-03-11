¿Es buen momento para invertir en petróleo? Oportunidades y riesgos de hacerlo

El conflicto en Medio Oriente disparó el precio del petróleo a más de 100 dólares por barril en días pasados, niveles no vistos desde mediados de 2022. ¿Es buen momento para invertir en el llamado oro negro?

El crudo cotizó cerca de 120 dólares ante la incertidumbre que generó el ataque de Estados Unidos a Irán, uno de los mayores productores petroleros. Sin embargo, horas después, su precio bajó para ubicarse entre 85 y 90 dólares, niveles relativamente elevados.

Estos altibajos demuestran que el oro negro tiende a ser inestable, porque su precio está sujeto a factores como la oferta y demanda, tensiones geopolíticas, decisiones de organismos internacionales como la OPEP y el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, por lo cual se debe ser cuidadoso al momento de invertir en él, dicen especialistas.

Si me preguntas si es un buen momento para invertir en petróleo, sí, es un buen momento, como siempre lo ha sido, pero en un portafolio bien diversificado y sin dejarse deslumbrar por los precios que se pueden ver en cierto momento”.

Leonardo Castillo, asesor de inversiones en Fintual México.

El especialista recuerda que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, por lo cual si bien el oro negro está dando buenos dividendos en estos momentos, esto no significa que se mantendrán así por un largo periodo.

Por ello, dice, lo ideal es “no tener todos los huevos en la misma canasta”, lo más aconsejable es contar con una exposición simultánea en petróleo y otras materias primas, activos dolarizados, acciones y rubros con menos riesgo, como deuda gubernamental.

¿En cuáles instrumentos puedes invertir en petróleo?

Existen diferentes esquemas, la elección estará en función del riesgo que quieras asumir en la materia prima y el nivel de experiencia con el que cuentes.

Los fondos de inversión son una opción. Generalmente, estos canalizan los recursos a una amplia gama de instrumentos financieros, como valores de deuda, acciones u otros títulos de capital y valores de deuda de empresas privadas o valores bancarios, dependiendo del objetivo. Dentro de los activos donde invierten generalmente hay compañías que se dedican a la producción, extracción o distribución de petróleo, sin que sea el unico destino de los recursos.

Otro instrumento para invertir en petróleo son los ETFs (Exchange Traded Fund). Éstos contienen una variedad de activos, como pueden ser acciones, bonos, materias primas (como crudo) o una combinación de estos. Y se pueden comprar y vender como acciones individuales durante el horario de negociación de un mercado accionario.

De acuerdo com Castillo, hay algunos ETFs que buscan exposición en compañías petroleras, “pero aquí hay que tomarlo con cautela, porque si inviertes solo en un ETF de este tipo, te puede ir muy bien (como ahora), pero también muy mal”.

También está la opción de invertir directamente en acciones de empresas petroleras, como Chevron, Shell y Exxon Mobil. Aquí no solo estás expuesto al precio del petróleo, sino a las noticias propias de la compañía, que pueden ayudar a tener un mejor rendimiento o, en el peor de los casos, a empeorarlo.

¿Se puede invertir en Petróleos Mexicanos (Pemex)? Al ser una empresa propiedad del gobierno mexicano, no cotiza en bolsas de valores públicas, por lo tanto, sus acciones no están disponibles.

La forma de invertir en la compañía es a través de sus emisiones de bonos que son administrados por fondos de inversión y entidades bancarias.

Una alternativa más para invertir en crudo son los contratos de futuros y opciones, los cuales permiten especular sobre el precio del petróleo en fechas futuras. Requieren un mayor conocimiento técnico y tolerancia al riesgo. Son comúnmente utilizados por traders profesionales.

Pros y contras de invertir en petróleo

De acuerdo con Grupo Bursátil Mexicano (GBM), existen ventajas y desventajas de depositar tu ahorro en esta materia prima.

Pros

Alta demanda estructural: Es un insumo indispensable para el transporte, la industria y la producción de energía.

Herramienta de diversificación: Puede actuar como cobertura contra la inflación o turbulencias macroeconómicas.

Oportunidad de rendimiento: Su volatilidad abre espacio para ganancias tácticas en el corto y mediano plazo.

Contras

Elevada volatilidad: Los precios pueden cambiar rápidamente por eventos como guerras, sanciones o decisiones de la OPEP.

Factores ambientales y regulatorios: La transición hacia energías renovables puede afectar su demanda a futuro.

Riesgos logísticos: Invertir en petróleo físico implica costos de almacenamiento y transporte que no todos los inversionistas pueden asumir.

