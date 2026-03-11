Acciones de Oracle suben 8.40% luego de su reporte financiero

Los títulos de Oracle, una de las tecnológicas más importantes, suben con fuerza en Wall Street a media jornada de este miércoles, apoyadas por sus resultados financieros que superaron las expectativas, además de un optimismo renovado en su división de Inteligencia Artificial (IA).

Las acciones de la firma suben 8.40% a 162.15 dólares por unidad, con lo que se encamina a registrar su mayor alza desde 9 de febrero, cuando escaló 9.64 por ciento.

Por el contrario, en su rendimiento en 2026 la historia es distinta al presentar un descenso de 16.88 por ciento.

La compañía reportó ganancias y beneficios por acción superiores a lo que el mercado habían proyectado para el tercer trimestre fiscal de 2026.

Su infraestructura de nube (OCI) mostró un salto impresionante del 84%, consolidándose como un competidor sólido frente a otros gigantes del sector.

Oracle elevó su guía de ingresos para el año fiscal 2027, destacando una demanda masiva de servicios de infraestructura para entrenar modelos de IA.

En su reporte, la empresa registró ingresos de17,200 millones de dólares y una utilidad por acción de 1.79 dólares.

“Oracle subía en Wall Street el miércoles después de que la compañía publicó sólidos resultados trimestrales y ofreció una guía que sugiere que la demanda por cómputo para IA sigue fuerte”, aseguran analistas de GBM Research.

Añadieron que sus ingresos en el negocio de infraestructura de Oracle aumentaron 84% en el tercer trimestre fiscal, por lo que la empresa mantuvo su proyección de 50,000 millones de dólares en gasto de inversión para el año fiscal actual, “lo que podría aliviar preocupaciones sobre un exceso de gasto”.