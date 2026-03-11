Grupo iraní reivindica ciberataque a empresa de equipamiento médico Stryker

Un grupo de piratas informáticos vinculado a Irán reivindicó este miércoles un ciberataque a gran escala contra el gigante estadounidense de tecnología médica Stryker, en represalia por los ataques militares contra Irán.

En el ataque se borraron más de 200,000 sistemas y se extrajeron 50 terabytes de datos, afirmó el grupo de hacking Handala en un comunicado. "Nuestra gran operación cibernética se ha llevado a cabo con total éxito", agregó, y precisó que efectuó el hackeo como respuesta al "brutal ataque a la escuela de Minab".

Las interrupciones comenzaron poco después de las 04:00 GMT de este miércoles, según informó The Wall Street Journal, que citó fuentes familiarizadas con el asunto.

El grupo afirmó que el ataque había afectado a las oficinas de Stryker en 79 países y que todos los datos extraídos están "en manos de los pueblos libres del mundo".

"Esto es solo el comienzo de un nuevo capítulo en la guerra cibernética", añadió Handala, que amenazó directamente a "los líderes sionistas y sus grupos de presión".

Fundada en Kalamazoo (Míchigan), Stryker es un gigante mundial de dispositivos médicos con unos 56,000 empleados que obtuvo ingresos de 25,120 millones de dólares en 2025 con la fabricación de todo tipo de material, desde implantes ortopédicos e instrumentos quirúrgicos hasta camas de hospital y sistemas de cirugía robótica.

Handala publicó más tarde que también había llevado a cabo un ataque contra Verifone, empresa especializada en pagos electrónicos.