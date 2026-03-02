Nu, Klar, Stori, DiDi, Finsus o Crediclub, ¿cuál sofipo da el mejor rendimiento?

Existen diversas opciones para invertir y poner tu dinero a trabajar, entre ellas están las Sociedades Financieras Populares (sofipos), las cuales ofrecen, en su mayoría, rendimientos por arriba de la inflación y semejantes a los que están dando los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes).

Nu, Stori, Klar, DiDi, Financiera Sustentable (Finsus) y Crediclub son algunas de las alternativas que están en este segmento, ¿cuál ofrece mayores tasas de interés?

Una sofipo es una sociedad con fines de lucro que tiene por objetivo promover la captación de recursos, así como colocarlos mediante préstamos o créditos al público en general, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Éstas se rigen por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y tienen como principal propósito fomentar el ahorro y expandir el acceso a financiamiento a los usuarios del sistema financiero, principalmente a grupos de bajos recursos.

Las sofipos reguladas tienen el Seguro de Depósito, el cual cubre los recursos del usuario por hasta 25 mil Unidades de Inversión (cerca de 218,00 pesos al 28 de febrero de 2026) en caso que la entidad financiera se llegara a declarar en disolución o liquidación, o bien se decrete su concurso mercantil.

Las seis instituciones que mencionamos ofrecen, según sus páginas de internet, rendimientos diferenciados, en función de niveles de ahorro y tiempo de inversión. Sus tasas más altas rondan entre 13% y 15%; sin embargo, son niveles que están condicionados y que se otorgan con bastantes límites, como topes en los niveles de inversión.

En esta ocasión vamos a comparar los rendimientos base que otorgan, todos con disponibilidad inmediata de los recursos, es decir, 24/7.

¿Cuál es el rendimiento en Nu?

La tasa de rendimiento anual fija de Cajitas Nu es de 7%. Si le restamos la inflación estimada, la Ganancia Anual Total (GAT) real es 3.18 por ciento. La ventaja es que tu dinero es líquido y puedes disponer de él en el momento que lo requieras. El monto mínimo es de 0.01 pesos.

¿Cuál es el rendimiento que da Klar?

La cuenta de inversión Flexible ofrece una tasa fija anual de 6%, con una inversión mínima de 100 pesos. Descontando la inflación estimada, queda un retorno que ronda entre 2.3 y 2.5 por ciento.

¿Cuál es el rendimiento que ofrece Stori?

La tasa de interés fija anual de Stori Cuenta+ es de 7.23%, antes de impuestos, con lo cual la GAT real es de 3.18%, también antes de gravámenes. En este caso, tu dinero está disponible 24/7.

¿Cuál es el rendimiento que da DiDi?

La tasa fija anual de DiDi Cuenta es de 7.50%, con un GAT real de 3.95 por ciento. Con este producto recibe y envía dinero 24/7, con tus recursos y rendimientos disponibles siempre. No cobra comisión por manejo de cuenta, ni pide saldo mínimo ni plazos forzosos. "Para cumplir con la regulación vigente puedes depositar en tu cuenta hasta 3,000 Unidades de Inversión al mes, que equivalen a cerca de 26,153 pesos (al 28 de febrero de 2026).

¿Cuál es el rendimiento que da Finsus?

Esta sofipo ofrece una tasa fija anual de 7.08%, con un monto mínimo de inversión de 1 peso. Con ello la GAT real es de 3.29 por ciento. Esta cuenta de ahorro digital está dentro de los apartados de la financiera, no cobra comisiones y tampoco pide saldos mínimos.

¿Cuál es el rendimiento que da Crediclub?

La tasa fija anual que ofrece en inversiones a la vista o con disponibilidad 24/7 es de 7%, con una Ganancia Anual Total real de 3.16 por ciento. El monto mínimo de esta cuenta de inversión digital es de un peso.

¿Cuál es el rendimiento que dan los Cetes?

Estos instrumentos financieros otorgan una Ganancia Anual Total nominal de 7.10% de forma anual, la cual ya incluye las comisiones que eventualmente cobran. Si descontamos la inflación estimada, otorgan un rendimiento cercano a 3.40%, de acuerdo con datos de Condusef.



Institución Tasa anual Nu 7.00% Klar 6.00% Stori 7.23% DiDi 7.50% Finsus 7.08% Crediclub 7.00% Cetes 7.10% Fuente: Páginas de sofipos y Condusef.

​Los rendimientos son nominales.

¿En cuál sofipo invierto?

Daniel Urías, fundador de Cooltura Financiera, comenta que la “fiesta de las tasas de interés” entró en una fase de desaceleración. Con la baja en las tasas del Banco de México (Banxico), el resto empieza a caer y, dice, esta tendencia continuará en los siguientes meses. Por ejemplo, Cetes llegó a ofrecer un rendimiento de 11%, ahora da alrededor de 7% y se espera que para finales de 2026 ronde en 6.5 por ciento.

Al respecto, Sofía Macías, autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista, dice que aunque las tasas de las sofipos pueden ser muy atractivas, debes considerar que los rendimientos no son permanentes, porque dependen de los movimientos que haga Banxico, ya que la tasa de interés que establece es el referente para estas instituciones.

“Sí, tal vez no suene tan atractivo ver como de pronto bajan sus retornos, pero eso es mucho mejor a tener tu lana como bella durmiente del banco”.

Al respecto, Urías agrega: “No puedes ir persiguiendo la tasa más alta, porque implica sacar y meter tu dinero de una cuenta a otra”, lo ideal es evaluar cuál te conviene más, no sólo por el rendimiento que otorgan, sino por los beneficios adicionales que pueden dar al tener tu dinero con una financiera.

En ese sentido, comenta que las sofipos dan un rendimiento por encima de la inflación en la mayoría de los casos, lo cual es positivo porque el capital no pierde el poder de compra y, por el contrario, otorgan una ganancia real, aunque pequeña.

Lo que sí debes tener claro son las tasas de interés publicitarias, las cuales si bien no son falsas, se otorgan de forma muy acotada y no por todo el dinero que puedes invertir.

“En el mundo de las inversiones es común encontrar ofertas que prometen rendimientos atractivos. Sin embargo, no todas las tasas anunciadas reflejan el rendimiento que realmente obtendrás. Es fundamental aprender a distinguir entre las tasas publicitarias y las tasas reales para tomar decisiones financieras informadas y seguras”, señala Crediclub.

Por ejemplo, la mayor parte de las sofipos mencionadas ofrecen tasas de hasta 15%; sin embargo, sólo es a una mínima parte del capital que puedes llegar a tener en tu cuenta, además piden otras condiciones como el uso de sus tarjetas de crédito y débito y montos mínimos requeridos.

En todos los casos, los retornos de las sofipos son mayores si el dinero se congela por cierto tiempo, lo cual implica que no hay disponibilidad inmediata, a menos que se pague una penalización de por medio. Si no tienes problema en meter tus recursos a la congeladora en un año, por ejemplo, te conviene analizar esos esquemas de plazos fijos.

