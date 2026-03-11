México en el top 10 de países con más mujeres en la Alta Dirección

La participación de las mujeres en puestos de alta dirección ha ganado terreno en distintos países y México se posiciona entre los diez con mayor presencia femenina en estos cargos.

Con 40.5% de mujeres en posiciones directivas, el país ocupa el octavo lugar a nivel mundial, situándose por encima de economías como Canadá y Vietnam.

El ranking global es encabezado por Sudáfrica, donde las mujeres representan 47.3% de los puestos de alta dirección, seguido por Filipinas con 44.5% y Tailandia con 44.1 por ciento.

En América Latina, Colombia también destaca con 43.4%, lo que refleja una participación relativamente alta de mujeres en el liderazgo empresarial dentro de la región.

Aunque México figura dentro del grupo de países con mayor representación femenina en la alta dirección, las cifras muestran que todavía no se alcanza la paridad.

Aun así, el posicionamiento del país en el top 10 global sugiere avances en la inclusión de mujeres en puestos estratégicos dentro de las organizaciones, una tendencia que continúa evolucionando en el ámbito corporativo internacional.