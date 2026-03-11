El gran malentendido de invertir en dólares (Parte 1 de 2)

Parece mentira, pero todavía hay mucha gente que piensa que comprar dólares es una decisión financiera inteligente. Creen que son una forma de protegerse contra la inflación o de preservar el valor de su dinero.

No los culpo: la historia de México pasa por numerosas crisis económicas, épocas de hiperinflación y devaluaciones muy marcadas. Eso ha generado la idea de que los pesos pierden valor y el dólar lo conserva.

Pero es una idea muy equivocada. La realidad, por lo menos en los últimos 30 años, ha sido muy diferente y los números lo demuestran con bastante claridad.

Hace poco hablé en esta columna sobre inflación, como un ladrón silencioso que se va robando el poder adquisitivo de nuestro dinero de manera muy lenta, casi sin darnos cuenta. Una manera de medir el dinero en términos de su poder adquisitivo es a través de las famosas UDIs (Unidades de Inversión), que no son otra cosa que una unidad de medida que se actualiza cada día conforme a la inflación.

Dicho más claramente: si los precios suben, la UDI sube en la misma proporción. En términos prácticos eso significa que una UDI siempre representa el mismo poder adquisitivo del dinero, sin importar cuánto tiempo pasa.

El 4 de abril de 1995, en plena crisis económica derivada del famoso “error de diciembre”, el Banco de México las introdujo y fijó el valor de la UDI en exactamente un peso. A partir de ahí, como mencioné, su valor ha subido (o bajado) según la inflación.

Al cierre de 2025, una UDI valía 8.66 pesos. Eso significa que lo que en 1995 costaba 1,000 pesos, hoy cuesta aproximadamente 8,660 pesos. Esa es la inflación acumulada en 30 años.

Pensemos que una persona, el 4 de abril de 1995 tenía 100,000 pesos y quería “protegerlos” comprando dólares. El tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación para ese día era de 6.8025 pesos por dólar. Habría podido comprar 14,700 dólares.

Ya establecimos que ese día una 1 peso = 1 UDI - eso significa que sus 100,000 pesos equivalían a 100,000 UDIs.

Treinta años después, en 2025, decidió convertir sus dólares de regreso a pesos. El tipo de cambio al cierre del año estaba exactamente en 18 pesos por dólar. Entonces, con sus 14,700 dólares ahora tiene 264,600 pesos. Suena como que casi triplicó su dinero.

Pero es sólo una ilusión. Si convertimos esos 264,600 pesos a UDIs - obtenemos apenas de 30,555 UDIs (en lugar de 100,000 UDIs que era lo que valían sus 100,000 pesos originales). ¡Perdió casi el 70% del poder adquisitivo de su dinero!

En cambio, si se hubiera quedado en UDIs (sin obtener ningún rendimiento) su dinero habría mantenido el mismo poder adquisitivo intacto (tendría 866,000 pesos). Me queda claro que no se pueden comprar UDIs directamente, pero sí instrumentos de inversión denominados en UDIs.

De hecho, si esa persona hubiera invertido sus 100,000 pesos en UDIs el 4 de abril de 1995 a una tasa real del 3% anual (equivalentes a 100,000 UDIs), a finales de 2025 tendría 248,160 UDIs. El poder adquisitivo de ese dinero se habría más que duplicado. En pesos de hoy, serían 2,149,066 pesos.

Haber puesto el dinero en dólares hubiera sido una malísima decisión.

Ahora bien, este no es el resultado de un año particular. Revisando los datos de Banxico año por año desde 1995, el dólar guardado en efectivo nunca preserva mejor el poder adquisitivo que un instrumento ligado a la inflación mexicana. Ni en los años en que el tipo de cambio estuvo más alto.

Quien compra dólares como protección comete un error conceptual importante: asume que el dólar no pierde valor. Pero en Estados Unidos también hay inflación. También actúa ese ladrón invisible que se roba su poder adquisitivo. Según los datos del Buró de Estadísticas Laborales de ese país, un dólar de 1995 equivale hoy a apenas 48 centavos en poder adquisitivo real. Cuando guardas dólares en efectivo, el tiempo los erosiona. No ves el daño porque está denominado en otra moneda, pero está ahí.

Este mismo razonamiento aplica a todos los productos que se venden con el argumento de la “protección en dólares”: fondos de cobertura cambiaria, planes de ahorro denominados en esa moneda, seguros educativos en dólares. Ninguno genera un rendimiento que compense esa erosión. El número de dólares puede permanecer constante — lo que no permanece constante es lo que esos dólares pueden comprar. Año con año, en silencio, pierden poder adquisitivo.

¿Eso significa que invertir en dólares es malo? No, pero hay una diferencia enorme entre guardar dólares e invertir - comprar activos denominados en dólares. De eso hablaré en la segunda parte.