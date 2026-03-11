Los 7 pecados capitales, Ira

La ira es una locura de corta duración” Horacio

En 1993 se estrena la película Día de Furia (Falling Down) con Michael Douglas y Robert Duvall, y básicamente presenta el caso novelado de un ciudadano americano completamente promedio de nombre William Foster (M. Douglas) que pasa por un momento emocional complicado a causa de su divorcio y restricciones para ver a su hija y la historia paralela del Sargento Pendrergast (R. Duvall) de carrera ejemplar y a un día de jubilarse de la Policía de L.A., con complicaciones que van in crescendo para el protagonista, con tráfico, calor insoportable, aire acondicionado que no funciona, imposibilidad de hacer llamadas telefónicas, humillaciones, intentos de asalto y un creciente sentimiento de incomprensión e injusticia social que se incrementan hasta hacerlo cometer cualquier cantidad de atrocidades y crímenes, que finalmente lo llevan a una situación en la que el Sargento (que esencialmente es empático y entiende la desgracia de Foster), debe dispararle y terminar con su vida (ya no es spoiler porque tiene más de 30 años exhibida). Para los aventureros, no está de más recordar los perfiles de Jean Valjean y el Inspector Javert en la fantástica obra de Víctor Hugo, “Los Miserables”. En suma, este señor “normal” bajo ciertas terribles circunstancias literalmente “se vuelve loco”, porque lo domina la ira, pierde completamente la razón y comete entonces locuras.

En el derecho romano se catalogaba como furiosus a quien no estaba bien de sus facultades mentales, y que dependiendo del grado de violencia que presentara debía incluso estar atado o sujeto. La criminología, a través de Cesare Lombroso también considera esta característica en sus distintas clasificaciones de los tipos criminales, y por supuesto, en la religión católica la ira es uno de los 7 Pecados Capitales que puede ser causado a su vez por otros como la avaricia o la envidia, y materializarse bajo la modalidad de venganza. En el caso de la película o la novela, no se trata de personas dañadas en sus facultades mentales como en el derecho romano, o congénitamente afectadas como podrían ser algunos ejemplos Lombrosianos, sino de cualquiera de nosotros que, por la hostilidad de la circunstancia y falta de auto control, se deja llevar hasta perder completamente la cordura, convirtiéndose en otra forma de vicio. Hasta aquí, pareciera claro en una óptica personal e individualista, pero este trastorno también puede compartirse colectivamente y causar efectos similares, pero en grupos sociales. El 15 de julio de 1099 los cruzados toman la ciudad de Jerusalem, después de 3 años de atravesar desiertos, sobrevivir batallas, sufrir hambre, sed y con una fuerte carga ideológica, finalmente vencen las murallas de la ciudad y entran. No obstante, las órdenes de los príncipes y caballeros que los lideraban, las iracundas hordas matan, violan y destripan a miles de hombres, mujeres y niños, árabes y judíos sólo porque estaban ahí; y el 9 de noviembre de 1938 (Kristallnacht) miembros del movimiento Nazi orquestaron y ejecutaron un plan para incendiar más de 1,000 sinagogas y miles de comercios, así como para arrestar a alrededor de 30,000 judíos en Alemania y otros territorios controlados. Ejemplos, lamentablemente hay muchos, pero aquí se confirma que suelo decir; cuando la ideología prevalece, la razón perece, y peor aun cuando esto se ve potenciado por los efectos del anonimato y pertenencia en las muchedumbres.

La institucionalización de la ira con causa (independientemente de que se justa o no), es lo que conocemos como guerra. Aquí pasa de ser un fenómeno religioso, conductual o neurobiológico, a la misión y visión de una empresa en el sentido más amplio de la palabra, y consecuentemente tiene importantes efectos económicos. Teorías hay muchas dependiendo de la disciplina académica de la que se trate, pero v. gr. Thomas Robert Malthus, preocupado porque la población mundial crecía en proporciones geométricas mientras que los alimentos lo hacían en una progresión aritmética, consideraba que poblacionalmente, era positivo que hubiera eventos de guerra (epidemias, desastres naturales) porque conjuntamente con las acciones preventivas (retraso de matrimonios y control de natalidad), servirían para equilibrar la desproporción entre alimentos y número de humanos en el planeta; en palabras más simples, la guerra era algo bueno para la humanidad (especialmente para los que no la sufrieran). Como suele suceder, esta teoría ha sido rebatida y controvertida en múltiples ocasiones, pero lo cierto es que ese sentimiento de ira institucionalizado, colectivizado y focalizado sigue existiendo porque sigue habiendo guerras.

Haciendo a un lado las perspectivas religiosas, sociológicas, filosóficas y otras más que pudieran aplicar, lo cierto es que las guerras significan destrucción y muerte, pero para ello se requiere de herramientas que sirvan para destruir y matar (armamento), que provocan muertes y bienes destruidos o perdidos (armamento y ciudades enemigas) que a su vez, deben reponerse (más armamento) o reconstruirse posteriormente (ciudades); y todo eso, siempre significa dinero que alguien va a gastar, así como trabajo que alguien debe hacer y cobrar. La materialización de la ira en las guerras cuesta cantidades extraordinarias de dinero. El Watson Institute de la Universidad de Brown, ha trabajado en el proyecto que denomina Costs of War, arrojando algunos datos clave como: que USA ha gastado más de USD$260 mil millones al año desde 2012 para contrarrestar la amenaza militar China; que de octubre de 2023 a la fecha, el gobierno americano le ha dado a Israel más de USD$21,700 millones en ayuda militar para defenderse de Hamas; que durante el mismo período ha gastado adicionalmente entre USD$9,650 y USD$12,070 millones en operaciones militares en Yemen; que el gobierno de USA está llevando a cabo actividades antiterroristas en alrededor de 78 países; que el costo acumulado de las guerras en las que ha participado USA desde el 9/11 suma más de 8 billones de dólares (trillions en notación americana); y que según dicho estudio, por cada millón de dólares de gasto militar se generan sólo 5 empleos, mientras que por la misma inversión en educación se generan 13, en salud 9 y en infraestructura 7; o que los veteranos sobrevivientes posteriores al 9/11 presentan una tasa substancialmente mayor de suicidios que sus predecesores, y que el costo de atención a ese grupo de veteranos está entre 2.2 y 2.5 billones de dólares (USD$Trillions).

La danza de los números puede ser insana y hace también perder la cordura, pero ello no le resta la importancia que tiene desde el punto de vista económico. Los espectaculares avances tecnológicos que casi en forma artística vemos reflejados en el armamento que utilizan tienen costos sorprendentes como en el caso del ya famoso bombardero B-2 Spirit en versiones que van de 1 a 2 mil millones de dólares por unidad, el eficiente F-22 Raptor que ronda los USD$150 millones por unidad, el joven F-35 Lightning de entre USD$80-USD$100 millones por avión, o los conocidos misiles Patriot interceptor que van de los USD$3.7 a lo USD$7 millones de dólares por proyectil; y en ese mismo tenor, el costo de municiones disparadas en miles por minuto en los sistemas interceptores más avanzados, y no se diga de la fabricación de los portaaviones y demás buques de guerra, así como el suministro y manutención de dicho ejército a miles de kilómetros de sus respectivas bases. Definitivamente, se trata de una ecuación compleja porque no es lo mismo el escenario 2026 para Lockheed Martin y otras empresas de la industria militar, a quienes les están triplicando o hasta cuadruplicando la demanda de bienes, que la situación que pueda contemplar una compañía aseguradora de buques mercantes en la zona de conflicto, líneas aéreas con rutas suspendidas desde hace semanas o elegantes cadenas de hoteles en Dubai.

Al final, no obstante todo lo malo que conlleva, la guerra ha sido una constante y ha acompañado a la humanidad desde su etapa más antigua, y por el momento, no se ve un cambio que revierta esa tendencia; por el contrario, pareciera que estamos entrando en una etapa de mayor incidencia y no se ve en el horizonte próximo que la paciencia que es la virtud idónea para contrarrestar la ira, prevalezca en la directriz de las acciones de poder globales.

