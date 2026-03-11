La alimentación de mascotas cambia en México; tutores reemplazan sobras por alimentos balanceados

La alimentación de las mascotas en México está cambiando. Cada vez más tutores están reemplazando las "sobras" por alimentos balanceados y recomendados por veterinarios, ya que buscan una mejor salud y bienestar para sus perros y gatos.

Un estudio de Grupo Amascota-CONAFAB, que representa a empresas productoras de alimentos para perros y gatos, revela que 95% de los tutores busca activamente ofrecer una alimentación balanceada a sus mascotas.

Mientras que un 55% investiga de manera proactiva los ingredientes y valores nutricionales antes de tomar decisiones.

En tanto, la proporción de tutores que alimentaban con las “sobras” a sus mascotas bajó de un 49% en 2020 a un 41% en 2023.

Hoy, las croquetas son la opción número uno. El 39% de los tutores las prefiere por su practicidad, accesibilidad y perfil nutricional.

“Cada vez más cuidadores reconocen que la práctica (de alimentar a las mascotas con las sobras) no cubre sus necesidades nutricionales”, destacó el Grupo.

Ernesto Ávila y Daniel Cosío, presidente y vicepresidente de Amascota, la sección del Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (Conafab), destacaron que el perfil del tutor moderno ha cambiado profundamente.

Actualmente, los tutores exigen a las empresas fabricantes de alimentos para mascotas transparencia en la información del producto, seguridad nutricional y productos cuyos beneficios puedan demostrarse.

“El tutor actual exige claridad sobre el origen, la composición y los beneficios reales de lo que compra. La transparencia dejó de ser un valor agregado, hoy es una expectativa básica”, comentó Daniel Cosío.

Esta tendencia es relevante, ya que en México hay 60 millones de mascotas y representa uno de los mercados más dinámicos de América Latina.

Ernesto Ávila explicó que debido a que la obesidad en perros y gatos ya es una epidemia silenciosa, pues uno de cada tres perros en Estados Unidos la padece y México sigue la misma tendencia.

“Muchas veces, dar comida humana o premios sin control es, sin querer, ‘enfermar con cariño’”, consideró. “Los animales no procesan ciertos ingredientes igual que los humanos… En el caso del gato, un carnívoro estricto, “humanizar” su dieta puede comprometer su función renal y cardíaca”, alertó.

El Grupo destacó que las redes sociales, plataformas como YouTube, veterinarios y sitios especializados influyen en decisiones de compra más conscientes de los tutores.

Este año, el mercado de alimentos para perros y gatos se estima alcance un crecimiento de 5% debido al contexto económico. En 2025 el aumento fue de 6.5% en comparación con el 2024.

Los hogares mexicanos concentran el gasto en mascotas principalmente en alimentación y cuidado. Para los perros, el promedio mensual es de 462 pesos en comida, 358 pesos en aseo, 267 pesos en accesorios y juguetes, y 587 pesos en paseadores.

En el caso de los gatos, los hogares destinan 306 pesos a alimento, 348 pesos a aseo, 350 pesos a accesorios y juguetes, y 401 pesos a pensiones.