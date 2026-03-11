Aliah Lomas Verdes celebra su Gala Comercial y concreta 14 ventas en una noche histórica para el proyecto

Naucalpan, Estado de México, 4 de marzo de 2026. Aliah Lomas Verdes celebró la Gala Aliah Lomas Verdes, un evento exclusivo realizado en las áreas de jardín del desarrollo residencial, que reunió a clientes, inversionistas, brokers inmobiliarios y representantes de medios especializados en una noche dedicada a celebrar el crecimiento del proyecto y presentar nuevas oportunidades de inversión.

El evento se llevó a cabo el miércoles 4 de marzo a partir de las 18:00 horas, extendiéndose hasta la medianoche, tuvo como objetivo principal impulsar la última gran promoción comercial de la Fase 2 del proyecto, correspondiente a las Torres D y E, así como ofrecer condiciones especiales para departamentos de entrega inmediata en las Torres A, B y C.

La convocatoria superó las expectativas y reflejó el interés que ha generado el desarrollo en el mercado inmobiliario del norte del Valle de México. Durante la gala se concretaron 14 departamentos vendidos, consolidando el posicionamiento comercial del proyecto.

Branded Content

“Eventos como esta gala reflejan la confianza que el mercado ha depositado en el proyecto. Hemos construido una propuesta que combina ubicación, calidad y una visión clara de comunidad, lo que se traduce en resultados tangibles para nuestros clientes”, señaló Ramón Husni, director general de Aliah Developments.

Desde el inicio de su comercialización en 2023, Aliah Lomas Verdes ha alcanzado una plusvalía histórica cercana al 48%, convirtiéndose en uno de los desarrollos residenciales con mayor desempeño en la zona norte del Valle de México. Actualmente, el proyecto también registra 40 departamentos entregados en la Torre A, marcando el inicio de la consolidación habitacional del desarrollo.

Un evento sin precedentes en la zona

La Gala Aliah Lomas Verdes se destacó por su nivel de producción y convocatoria, fue un evento nunca antes visto para un desarrollo inmobiliario en esta zona de la Ciudad de México.

Los asistentes disfrutaron de música en vivo, coctelería especializada y un catering premium, en un ambiente diseñado para mostrar la esencia del proyecto y fortalecer la comunidad que se está formando alrededor del desarrollo.

Durante la velada también se presentó en primicia el segundo video promocional oficial del proyecto, una pieza audiovisual que muestra la evolución del desarrollo, su propuesta arquitectónica y el estilo de vida que ofrece a sus residentes.

Branded Content

Comunidad, inversión y visión a largo plazo

Más allá de su éxito comercial, Aliah Lomas Verdes busca consolidarse como un proyecto residencial integral que combine diseño arquitectónico, infraestructura propia y una propuesta de vida basada en comunidad.

El desarrollo contempla cinco torres residenciales (A, B, C, D y E) con un total de 461 departamentos, rodeados de un parque central de más de 8,000 metros cuadrados y más de 30 amenidades, entre las que destacan alberca, gimnasio, spa, coworking, rooftop social y espacios dedicados al bienestar.

“Cuando un proyecto logra alinear diseño, estrategia comercial y experiencia del cliente, el mercado responde. La plusvalía y la demanda son el reflejo natural de una ejecución consistente”, señaló Francisco Rojas, director Comercial de Aliah Lomas Verdes.

Un referente inmobiliario en el norte del Valle de México

Con el éxito de esta Gala, Aliah Lomas Verdes reafirma su posición como el desarrollo residencial más relevante del corredor norte del Valle de México, consolidando una comunidad en crecimiento y una propuesta inmobiliaria que combina ubicación estratégica, conectividad, infraestructura y valor patrimonial.

Las nuevas etapas del proyecto continúan abiertas para inversionistas y compradores interesados en formar parte de esta comunidad residencial. El showroom está abierto los siete días de la semana, ubicado en la calle de Los Purepechas #721 o bien se puede concretar una cita con el equipo comercial en Aliah.mx