Trienio 2023-2025 dejó pérdidas de casi 1,500 millones de dólares para Telmex

En los libros contables de Telmex, las pérdidas financieras son la constante: Teléfonos de México no ha visto una utilidad desde el cuarto trimestre del año 2022, cuando registró 2 millones de pesos o 97,000 dólares de esos días como ganancia neta, y luego de una docena de trimestres consecutivos de pérdidas que se han vuelto a repetir desde el arranque del año 2023.

En la escala anual, la telefónica liga una pérdida neta de 1,471.83 millones de dólares para el acumulado de los ejercicios 2023-2025, cuando se hizo efectiva la más reciente actualización de la regulación asimétrica que mantiene sujeta a esta compañía para tratar de generar equilibrios en el mercado fijo de México, si bien las pérdidas de Telmex fueron menores en 2025 frente a los resultados de 2024 y 2023.

Medido en dólares y conforme el tipo de cambio promedio para esos años, la pérdida neta de Telmex se ubicó en 518.58 millones de dólares en 2023; en 570.73 millones de dólares en 2024 y en 382.53 millones de dólares en 2025.

Estos son los números de referencia para el año en que Telmex inicia una nueva era para su concesión comercial, que este miércoles 11 de marzo de 2026 corre su vigencia y por un periodo de 30 años.

Los números deberían cambiar de rojo a negro poco a poco en los siguientes ejercicios, según la propia compañía, luego de que su deuda general regrese a niveles más manejables y en tanto los pasivos laborales también tengan menos peso en la operación financiera de la compañía.

Al cierre del año 2025, la deuda de la telefónica se cifró en 261.37 millones de dólares y las pensiones y pagos por antigüedad significaron una erogación de 1,935 millones de dólares a lo largo del año.

Por separado, las pérdidas netas de Telmex se redujeron en medida semestral en junio de 2025, por primera ocasión desde hace un lustro.

Por otro lado, están las inversiones de la empresa, que sumaron 16,128 millones de pesos u 839.56 millones de dólares en el año 2025.

A pesar de este apretado contexto financiero, Telmex proyecta que su operación financiera conseguirá en el año 2030 los mismos niveles de crecimiento y rentabilidad que tuvo en el lejano ejercicio del año 2007.

La compañía anhela alcanzar la marca de 140,000 millones de pesos en ingresos para el año 2029.

Por ahora, Telmex es una empresa de telecomunicaciones con facturación total de 114,229 millones 119,000 pesos o su equivalente de 5,946.33 millones de dólares en el año anterior.