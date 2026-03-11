Citi y Standard Chartered evacúan oficinas en Dubái; HSBC cierra todas sus sucursales en Qatar

Citigroup y Standard Chartered comenzaron ⁠a evacuar sus oficinas de Dubái y pidieron a sus empleados que trabajen desde casa, informaron fuentes este miércoles, después de que Irán amenazó los ⁠intereses bancarios del golfo Pérsico ⁠vinculados a Estados Unidos e Israel.

El gigante financiero estadounidense Citigroup ordenó a su personal que evacúe las oficinas del Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) y del barrio de Oud Metha, según un memorándum enviado a los empleados al que tuvo acceso Reuters, en el que se les indica que trabajen desde casa hasta nuevo aviso.

Un portavoz del banco dijo que se seguían tomando medidas para garantizar la seguridad del personal y que se habían puesto en marcha planes de contingencia para asegurar la continuidad del negocio.

Por su parte, el banco británico tiene una gran presencia en Emiratos Árabes Unidos, y Dubái es un importante centro financiero para las principales entidades crediticias internacionales, como JPMorgan y HSBC, así como para bufetes de abogados y gestores de activos.

Un portavoz de StanChart no quiso hacer comentarios. HSBC ha cerrado todas sus sucursales en Qatar hasta nuevo aviso, según un comunicado a sus clientes, en el que se afirma que la medida tiene por ⁠objeto garantizar la seguridad del personal y ⁠los clientes.

Las medidas se tomaron ⁠después de que un portavoz del cuartel general del comando militar Khatam al-Anbiya ⁠de Teherán dijo el miércoles que Irán atacará los intereses económicos y bancarios vinculados a Estados Unidos e Israel en la región, tras un ataque a un banco iraní.

Un edificio administrativo vinculado al Bank Sepah, uno de los bancos públicos más grandes de Irán y con vínculos históricos con el ejército, fue atacado durante la noche en Teherán, según la agencia de ⁠noticias semioficial Mehr.