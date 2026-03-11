Mantienen contingencia ambiental en CDMX y Edomex: ¿A qué autos aplica Doble Hoy No Circula?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México este miércoles, por lo que continúan activas las medidas para reducir la contaminación y proteger la salud de la población.

De acuerdo con el organismo, las condiciones meteorológicas actuales, caracterizadas por alta radiación solar, temperaturas elevadas y escasa ventilación atmosférica, favorecen la formación y acumulación de ozono, lo que provoca mala calidad del aire en la región.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico explicó que un sistema de circulación anticiclónica mantiene su influencia sobre el centro del país, generando estabilidad atmosférica y temperaturas que podrían alcanzar entre 28 y 29 grados Celsius, condiciones que dificultan la dispersión de contaminantes.

Recomendaciones ante la mala calidad del aire

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la población reducir la exposición al aire contaminado, especialmente entre las 13:00 y 19:00 horas, cuando se registran los niveles más altos de ozono.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Evitar actividades físicas o recreativas al aire libre en las horas de mayor contaminación.

Suspender eventos cívicos, deportivos o culturales al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Mantenerse informados sobre la calidad del aire a través de la aplicación Aire o el portal oficial.

Evitar fumar, especialmente en espacios cerrados.

Las autoridades pidieron especial cuidado para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, quienes son más vulnerables a los efectos de la contaminación.

Doble Hoy No Circula: Autos que no circulan este miércoles

Debido a la contingencia ambiental, se activó el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México. Este miércoles 11 de marzo, entre 5:00 y 22:00 horas, deberán suspender su circulación:

Vehículos con holograma 2.

Vehículos con holograma 1 cuya terminación de placa sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Autos con holograma 0 y 00, engomado rojo y placas terminadas en 3 o 4.

Vehículos sin holograma de verificación, incluidos autos nuevos, permisos temporales, turísticos o con placas foráneas.

50% de las unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca.

Vehículos de carga, que deberán suspender circulación entre 6:00 y 10:00 horas.

Taxis con restricción por holograma, que no podrán circular de 10:00 a 22:00 horas.

Vehículos exentos del programa

¿Qué vehículos sí pueden circular este miércoles?

Vehículos eléctricos e híbridos.

Autos con holograma “0” o “00” que no tengan engomado rojo ni terminación de placa 3 o 4.

Vehículos destinados a emergencias médicas, seguridad, protección civil o servicios urbanos.

Transporte escolar o de personal con verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad con permiso correspondiente.

Motocicletas, que no están sujetas a la contingencia.

Autoridades vigilan evolución de la calidad del aire

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y la calidad del aire en el Valle de México.

Las autoridades prevén emitir un nuevo informe sobre la contingencia ambiental durante la tarde, para determinar si las medidas se mantienen o se levantan.