Municipio de Querétaro y Poder Judicial priorizan protección a personas en situación de riesgo

“Querétaro es líder en seguridad, certidumbre y Estado de Derecho”: Felifer

Fue firmado un convenio de colaboración entre el Municipio de Querétaro y el Poder Judicial del Estado de Querétaro, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y procurar la ejecución inmediata de medidas de protección urgentes a favor de personas en situación de riesgo, mediante el uso de herramientas tecnológicas que optimizan la comunicación y reducen tiempos de respuesta.

El presidente municipal de Querétaro Felipe Fernando Macías Olvera, firmó el convenio de colaboración con el Poder Judicial del Estado de Querétaro, que encabeza el magistrado presidente, Braulio Mario Guerra Urbiola.

Este acuerdo consolida el trabajo en equipo entre autoridades y permite que las medidas dictadas por la autoridad judicial lleguen de forma electrónica a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para su atención inmediata, explicó Felifer Macías.

“Este acuerdo responde la lógica de nuestro Plan Orden para optimizar la actuación de la autoridad y tener mejores resultados. Mejoramos nuestra capacidad de respuesta para proteger la integridad de las y los ciudadanos que nos necesitan. En Querétaro somos líderes en seguridad, certidumbre y estado derecho, porque lo construimos con acciones concretas. Aquí las personas es situación de riesgo tienen una respuesta inmediata y profesional”, expresó el alcalde

.Recordó que Querétaro mantiene una realidad distinta en materia de seguridad y justicia gracias a la colaboración entre instituciones, y afirmó que este instrumento mejora la capacidad de respuesta del municipio para proteger la integridad de quienes lo necesiten, sin burocracia ni demoras.

Este convenio permite agilizar la ejecución de medidas de protección urgentes mediante tecnología, que optimiza la coordinación interinstitucional y activa de inmediato al personal especializado, y representa un mejor aprovechamiento de la infraestructura existente, además, refuerza la certeza jurídica, la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos en beneficio de la ciudadanía.