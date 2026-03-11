Mundial Social deja 26 canchas de futbol en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Mundial Social de la Copa FIFA 2026 que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en el país, va más allá del espectáculo deportivo al convertirse en una oportunidad para transformar comunidades, fortalecer la cultura y la construcción de la paz, destacó la secretaria de Bienestar Social Silvia Casas González.

En el marco de la ceremonia de Honores a la Bandera realizada el lunes y que encabeza el gobernador del estado Américo Villarreal Anaya, la titular de SEBIEN, destacó que gracias a la gestión del Ejecutivo estatal serán invertidos 52 millones 860 mil pesos de recurso federal en la construcción de 26 canchas de futbol en 17 municipios, además, con recursos propios por el orden de los 12 millones 900 mil pesos, se realizará la rehabilitación de 43 canchas, lo que significa una inversión de hasta 300 mil pesos por municipio.

En esta ceremonia cívica efectuada en el Parque Recreativo Siglo XXI, Casas González dijo que se da inicio al Mundial Social 2026, mediante la coordinación de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Obras Públicas, el Instituto del Deporte en Tamaulipas y el Instituto para la Cultura y las Artes, ya que también se realizarán 43 murales por niñas, niños y jóvenes que estarán bajo la guía de artistas urbanos tamaulipecos.

Mencionó que cada mural será muestra de talento, participación y sentido de pertenencia, donde la comunidad podrá contar su propia historia a través del arte.

La creación de murales comunitarios será un ejercicio donde tamaulipecas y tamaulipecos van a poder expresar su creatividad en el estado, al realizar 43 murales comunitarios; uno en cada municipio en forma colectiva, explicó.

La emoción de la copa del mundo no será solamente un espectáculo deportivo, ya que dijo también será una oportunidad para transformar comunidades, buscando demostrar que el fútbol puede ser una herramienta poderosa para fortalecer la cultura, fomentar la participación y construir la paz, y en Tamaulipas se comparte esa visión, precisó.

“Usted señor gobernador, ha sido muy claro al impulsar políticas públicas donde el deporte se convierte en un motor de bienestar social, de salud y de oportunidades para nuestras niñas, niños y jóvenes; cuando el deporte une voluntades, los resultados llegan”, puntualizó la secretaria de SEBIEN.