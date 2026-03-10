Alza de crudo elevaría costo fiscal de contener precio de la gasolina en México: Barclays

El reto inmediato que tiene el Gobierno de México por el contexto internacional del conflicto en Irán es el precio de gasolina y su impacto en las finanzas públicas, advirtió el economista jefe para América Latina en Barclays, Gabriel Casillas.

Explicó que, como resultado del alza en el precio del crudo, consideró que el sector público podría contar inicialmente con ingresos adicionales por la exportación del petróleo, lo que permitiría absorber el impacto durante algunas semanas.

Sin embargo, si el alza del crudo se prolonga por más de cuatro semanas y el diferencial de refinación se amplía, se puede esperar un aumento del costo fiscal, señaló.

Se trata del llamado “crack spread”, que es el diferencial que resulta del precio de combustible refinado respecto del precio internacional del crudo internacional.

Durante la presentación del “Escenario macroeconómico 2026” de Barclays, dijo que en este escenario, el gobierno enfrentaría un mayor déficit o tendría que recurrir a subsidios adicionales para evitar que el incremento se traslade al consumidor.