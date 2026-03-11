Ventas minoristas caen hasta 21% en Jalisco tras caída de "El Mencho"; cambia demanda de productos

Las ventas de las cadenas minoristas cayeron 6.5% a nivel nacional y hasta 21% en Jalisco, debido a la violencia generada por el operativo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y además provocaron cambios en la demanda de alimentos y bebidas.

“La crisis de inseguridad que se detonó el pasado domingo 22 de febrero provocó que el consumo presentara una desaceleración en los autoservicios, impactando la dinámica comercial a nivel nacional con una caída de 6.5% en comparación con la semana anterior”, indicó Raquel Jiménez, directora de Customer Success para NielsenIQ (NIQ).

Estimaciones de la empresa proveedora de datos del sector consumo indican que los establecimientos de la región Occidente y el Bajío, donde se intensificaron los hechos violentos, fueron los más afectados, con caídas de ventas de doble dígito.

En plazas como Guadalajara, Jalisco e Irapuato, Guanajuato, la caída en ventas fue de 20.9% y 20.7% en el mismo orden, mientras que en León, Guanajuato, la baja fue de 20.5 por ciento.

Otras ciudades como Tepic, Nayarit, la caída estimada fue de 18.5%, mientras que Morelia, Michoacán y Puerto Vallarta, Jalisco, registraron una disminución de 16.1 por ciento.

No obstante, aún no se ha cuantificado el monto total de las pérdidas económicas.

A nivel nacional, debido al paro de algunas actividades comerciales, junto con incidentes de inseguridad en puntos de venta y servicios, provocó una caída del 6.5% en el consumo.

El pasado domingo 22 de febrero y en días posteriores se registraron bloqueos en carreteras federales, así como cierres, incendios y saqueos en algunas tiendas en respuesta al operativo en el que fue abatido Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, presunto líder del CJNG.

El estudio de NIQ muestra que los consumidores cambiaron sus compras, dejando de adquirir productos de uso inmediato por artículos de mayor duración, como medida preventiva ante la violencia y quedarse más tiempo en sus hogares.

En Guadalajara, categorías tradicionalmente estables como refrescos (-14.7%), leche blanca (-17.9%) y botanas (-22.2%) registraron las mayores contracciones.

En contraste, aumentaron las ventas de botiquines, sardinas y atún enlatado; mientras que el agua natural fue la bebida no alcohólica con menor caída, apenas un 6.4 por ciento.

En León, Guanajuato, el gasto en productos de alta rotación como yogurt (-20.5%), botanas (-23.4%) y panificación (pan de caja, bollería y tostado, -22.2%) se reemplazó por alimentos como pescado y mariscos congelados, sardinas e incluso arenques.

“Productos con larga vida en el anaquel, como las sardinas y los botiquines, han ganado relevancia frente al consumo habitual de refrescos y botanas, lo que refleja una adaptación del canasto de compra hacia necesidades de contingencia ante la falta de movilidad ciudadana en zonas específicas”, detalló la directora de Customer Success para NIQ.