Fotogalería: Taxistas bloquean el AICM; SSC apoya a usuarios para alcanzar sus vuelos

Permisionarios y operadores de transporte terrestre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) llevan a cabo un bloqueo en los accesos a las Terminales 1 y 2, desde las 10:00 de la mañana de este miércoles, en protesta por la presunta operación irregular de taxis de plataformas digitales.

Foto EE: Hugo Salazar.

La movilización fue convocada por la agrupación Transportación Terrestre Nueva Imagen, A.C., con afectaciones viales en los principales accesos al AICM, “durante esta acción ninguna organización ni empresa de transporte terrestre que opera en el AICM prestará servicios” por lo que los usuarios que lleguen a las terminales no cuentan con opciones de taxi de sitio.

Foto EE: Hugo Salazar.

El bloqueo ha causado afectaciones a los usuarios de la terminal aérea que han tenido que trasladarse a pie para tomar un taxi, o llegar al AICM en patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Foto EE: Hugo Salazar.

La protesta afectó a los pasajeros que intentaban salir o ingresar al AICM. Algunos usuarios se vieron obligados a bajar de sus transportes y continuar a pie con equipaje.

Policías capitalinos realizan un operativo de seguridad en inmediaciones del AICM ante la movilización y bloqueo por parte de taxistas.