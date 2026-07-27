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La firma Eyepetizer llega a México para transformar la mirada

Eyepetizer aterriza en México de la mano de Tangerine con monturas italianas ultraligeras que combinan color, técnica y personalidad para transformar la óptica en estilo contemporáneo

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Eyepetizer es una marca italiana. Su identidad combina diseño italiano con inspiración en el estilo de vida mediterráneo de Ibiza.Cortesía

Patricia Ortega

Los lentes dejaron de ser un complemento silencioso. Hoy enmarcan el rostro, modifican la actitud y funcionan como una declaración visible. Con esa lectura del consumo contemporáneo, Tangerine Supply & Co. introduce en México a Eyepetizer, firma italiana que ha construido su identidad alrededor del color, la ligereza y la geometría.

Fundada en 2014, Eyepetizer nació con una idea: convertir la mirada en una experiencia. Su nombre une “eye” y “appetizer”, como una invitación a disfrutar primero con los ojos. La propuesta rompe con las monturas pesadas mediante estructuras delgadas, lentes planas y combinaciones cromáticas que trasladan el diseño italiano a la vida diaria, sin perder comodidad ni precisión.

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La colección primavera-verano 2026, Land of Colors, reúne modelos ópticos y solares elaborados con acero quirúrgico ultraligero, titanio beta, acetato italiano y lentes de nylon. Las formas recorren círculos, hexágonos, rombos y rectángulos, mientras los degradados y tonos pastel aportan una firma reconocible.

Identidad para cada ciudad

La temporada organiza sus diseños como destinos y personalidades. Signature concentra el minimalismo de la casa; Fifth Avenue apuesta por siluetas geométricas; Sorbonne combina acero y acetato; Porto recupera la luz mediterránea; Cape Town trabaja contrastes; Buenos Aires privilegia líneas fluidas, y Fit Different adapta sus proporciones a diversas morfologías faciales.

La campaña The City’s Lifestyle amplía ese mapa mediante personajes vinculados con Londres, Singapur, Buenos Aires, Shanghái, París, Marrakech y Porto. Más que acompañar un atuendo, cada pieza propone una manera distinta de habitar la ciudad.

Para Rodrigo Alday, CEO de Tangerine Supply & Co., la llegada responde a un consumidor mexicano interesado en marcas independientes, materiales especializados y productos capaces de expresar identidad. La apuesta confirma la evolución de la óptica hacia un territorio donde diseño, funcionalidad y moda comparten espacio.

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Patricia Ortega

Coordinadora de Operación Editorial de Suplementos y Ediciones Especiales de El Economista. Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió una especialización en Periodismo Económico en la Universidad de Miami, auspiciada por la Fundación Reuters. Ganadora del premio por la "destacada cobertura en finanzas verdes", entregado por la BMV y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Ha sido analista de mercados, editora de finanzas y creadora de ranking de negocios, responsabilidad social y mercados, y ha trabajado en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Reforma, Excélsior, Mundo Ejecutivo, Expansión, Fortuna, Infosel y Economática.

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