La firma Eyepetizer llega a México para transformar la mirada

Los lentes dejaron de ser un complemento silencioso. Hoy enmarcan el rostro, modifican la actitud y funcionan como una declaración visible. Con esa lectura del consumo contemporáneo, Tangerine Supply & Co. introduce en México a Eyepetizer, firma italiana que ha construido su identidad alrededor del color, la ligereza y la geometría.

Fundada en 2014, Eyepetizer nació con una idea: convertir la mirada en una experiencia. Su nombre une “eye” y “appetizer”, como una invitación a disfrutar primero con los ojos. La propuesta rompe con las monturas pesadas mediante estructuras delgadas, lentes planas y combinaciones cromáticas que trasladan el diseño italiano a la vida diaria, sin perder comodidad ni precisión.

La colección primavera-verano 2026, Land of Colors, reúne modelos ópticos y solares elaborados con acero quirúrgico ultraligero, titanio beta, acetato italiano y lentes de nylon. Las formas recorren círculos, hexágonos, rombos y rectángulos, mientras los degradados y tonos pastel aportan una firma reconocible.

Identidad para cada ciudad

La temporada organiza sus diseños como destinos y personalidades. Signature concentra el minimalismo de la casa; Fifth Avenue apuesta por siluetas geométricas; Sorbonne combina acero y acetato; Porto recupera la luz mediterránea; Cape Town trabaja contrastes; Buenos Aires privilegia líneas fluidas, y Fit Different adapta sus proporciones a diversas morfologías faciales.

La campaña The City’s Lifestyle amplía ese mapa mediante personajes vinculados con Londres, Singapur, Buenos Aires, Shanghái, París, Marrakech y Porto. Más que acompañar un atuendo, cada pieza propone una manera distinta de habitar la ciudad.

Para Rodrigo Alday, CEO de Tangerine Supply & Co., la llegada responde a un consumidor mexicano interesado en marcas independientes, materiales especializados y productos capaces de expresar identidad. La apuesta confirma la evolución de la óptica hacia un territorio donde diseño, funcionalidad y moda comparten espacio.