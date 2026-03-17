Declaración anual 2026: ABC de quién debe presentarla, cuándo hacerlo y qué puede deducir

Durante abril próximo, las personas físicas deben presentar la declaración anual del ejercicio fiscal 2025 ante la autoridad fiscal. ¿Quiénes deben hacer este trámite? ¿Cuáles son los requisitos? y ¿Qué se puede deducir para, en el mejor de los casos, tener un saldo a favor? Aquí te lo contamos.

Del 1 al 30 de abril, una parte de las personas físicas debe cumplir con esta obligación para evitar multas de la autoridad fiscal y otro tipo de acciones.

Roberto Colín, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), recomienda prepararse con anticipación para cumplir en tiempo y forma y acudir con un especialista para minimizar el riesgo de errores que, después, puedan generar costos mayores.

¿Quiénes deben presentar la declaración anual?

El organismo fiscal da a conocer una serie de contribuyentes que están obligados a cumplir con este trámite.

Las personas físicas que obtuvieron ingresos por:

Sueldos y salarios

A.- De un solo empleador y dejaron de recibirlo antes del 31 de diciembre.

B.- Si además obtuvieron ingresos distintos de salarios.

C.- Si trabajaron para dos o más empleadores al mismo tiempo.

D.- Si los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener.

E.- Si además obtuvieron ingresos por indemnización o jubilación.

F. Si la totalidad de los ingresos anuales por este concepto excede los 400 mil pesos.

Servicios profesionales: son aquellos que se obtienen por cuenta propia y generan comprobantes de honorarios.

Actividades empresariales

A.- Plataformas tecnológicas.

B.- Región fronteriza.

C.- Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con coeficiente de utilidad.

Cobrar rentas por algún bien inmueble (departamento, casa o local comercial).

Intereses o dividendos.

Enajenaron bienes, es decir, si vendieron algún bien.

¿Quiénes no están obligados a presentar la declaración anual?

Las que obtuvieron ingresos por salarios de un solo empleador siempre que no excedan de 400,000 pesos en el ejercicio.

Las que obtuvieron ingresos totales por salarios de un solo empleador e intereses reales, no mayores a 400,000 pesos, siempre que los intereses reales no hayan excedido de 100,000 pesos en el ejercicio.

Las que obtuvieron ingresos por salarios de un solo empleador, siempre que:

-No exista impuesto a cargo del contribuyente en la declaración anual.

-El empleador les haya emitido comprobante de nómina por los ingresos

-Y, en su caso, los ingresos del contribuyente por intereses nominales provenientes de instituciones financieras no hayan excedido de 20,000 pesos en el ejercicio.

Las personas físicas que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) pueden quedar relevadas de presentar la declaración anual de conformidad. Sin embargo, si lo desean, pueden presentar la declaración anual del ejercicio 2025.

Requisitos para presentar la declaración anual 2025

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Contraseña

Firma electrónica

Datos bancarios

¿Qué puedes deducir en la declaración anual?

Las deducciones personales son gastos que la ley permite restar de tus ingresos en la declaración anual, por ejemplo, consultas médicas, colegiaturas y seguros, entre otros.

Para hacer válidas estas deducciones, es necesario contar con la factura electrónica correspondiente a cada servicio o producto, revisar que el RFC sea correcto y haber efectuado el pago mediante transferencia electrónica, tarjeta de crédito o débito o cheque nominativo, a nombre de la persona que realizará la deducción, de acuerdo con Javier Cornelio Román, especialista de la Dirección General de Orientación y Asesoría al Contribuyente por Medios Remotos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Lo que puedes incluir en tu declaración anual para reducir la carga fiscal es:

Gastos médicos y hospitalarios

Primas por seguros de gastos médicos

Transporte escolar

Aportaciones complementarias para el retiro

Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro

Créditos hipotecarios

Gastos funerarios

Donativos

¿Cuánto puedes deducir en la declaración anual?

Román señala que el monto total de las deducciones no podrá exceder la cantidad que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) o de 15% del total de los ingresos del contribuyente. Es importante destacar que quedan exceptuadas de esta limitante las aportaciones voluntarias.

Por ejemplo, un contribuyente que tiene ingresos acumulables por 656,475 pesos sólo puede deducir 99,204.15 pesos (15% de sus ingresos) o 206,367.60 (cinco UMAs de 2025); en este caso, la cantidad que puede acreditar es el 15% de sus ingresos.

Simulador para la declaración anual

La autoridad fiscal activó el Simulador de la Declaración Anual 2025 de Personas, herramienta de apoyo que facilita el cumplimiento de esta obligación fiscal.

En él puedes verificar la precarga de información en los campos de ingresos, devoluciones, descuentos y bonificaciones, deducciones autorizadas y personales, retenciones, pagos provisionales y definitivos, así como pérdidas de ejercicios anteriores, en caso de existir.

Para ingresar necesitas tu RFC, así como tu firma electrónica o contraseña.

Como su nombre lo dice, esto es un simulador, que da el “panorama casi final” de tu declaración anual y, a partir de ahí, puedes ver si todo está cargado de forma correcta para cumplir con esta obligación a partir del 1 de abril, no antes, de acuerdo con el sitio Contador Contado.

Escribe tus dudas a fernando.franco@eleconomista.mx