Se imponen hoteleros; no retendrán el Visitax en Quintana Roo

Cancún, QRoo.- Luego de dos semanas de negociaciones, se aprobó el presupuesto de Quintana Roo para 2026, en el que se eliminó la obligación para el sector hotelero del estado de fungir como retenedores del Visitax, cobro que se aplica al turismo extranjero que recibe la entidad.

Los diputados locales modificaron la propuesta original contenida en la Ley de Ingresos 2026, enviada por la gobernadora al Congreso del estado, en la que se asignaba a los hoteleros la figura de responsables solidarios en la retención de este Derecho de Uso, Goce y Aprovechamiento o explotación de Bienes de Dominio Público.

El empresariado argumentó pérdida de competitividad y que no están preparados para asumir responsabilidades de fiscalización.

Tras la aprobación del paquete presupuestal 2026, el gobierno del estado emitió un pronunciamiento en el que destaca su “compromiso con el diálogo permanente y constructivo con el sector hotelero y turístico, al reformularse el esquema de recaudación del Visitax, derecho existente desde el año 2021, sin generar una carga al sector y garantizando en todo momento la competitividad del destino, la certeza jurídica y una experiencia positiva para quienes visitan el Caribe Mexicano”.

Se mantiene la propuesta orientada a que el 100% de los recursos derivados del Visitax se invertirán estratégicamente en la mejora de la infraestructura turística, la competitividad de los destinos y la protección de los activos naturales del estado.

Al respecto, Eduardo Galaviz, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo también reconoció la disposición al diálogo, pero mencionó que el cambio en la ley también recortó la meta de recaudación que originalmente se había fijado el gobierno estatal por el cobro del Visitax.

“Esto nos da una idea de que el diálogo funcionó para evitar que este derecho se cobrara en hoteles, pero implicará que se presente una reducción de 56,000 a 53,000 millones de pesos en los recursos previstos”.

A su vez, esto implicará una reducción en partidas presupuestales que ya se habían contemplado en la propuesta original, “pero finalmente se dio la oportunidad de dialogar en un tema que no favorecía a una de las partes, esto es una buena señal”.

Lo anterior luego de que el gobierno de Quintana Roo se había propuesto recaudar 4,300 millones de pesos en 2026 por Derecho de Uso, Goce y Aprovechamiento o explotación de Bienes de Dominio Público, mejor conocido como Visitax.