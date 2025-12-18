Precios del petróleo cierran con ligeras ganancias ante tensiones geopolíticas

Los precios del petróleo subieron ligeramente el jueves, por segunda sesión consecutiva, impulsados por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y las negociaciones sobre la guerra en Ucrania.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en febrero, ganó un 0.24% hasta 59.82 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en enero, avanzó un 0.38% hasta 56.15 dólares.

Con el bloqueo de los petroleros sujetos a sanciones que entran o salen de Venezuela, el presidente estadounidense Donald Trump "va a provocar una restricción de los suministros de crudo venezolano en el mercado", dijo a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

El país sudamericano "podría pronto verse obligado a empezar a cerrar algunos pozos de petróleo, ya que sus capacidades de almacenamiento están casi agotadas", señalaron de su lado los analistas de DNB Carnegie.

Si bien Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, por delante de Arabia Saudita e Irán, el país es un productor de importancia moderada, con alrededor de un millón de barriles diarios.

El otro factor que impactó los precios es la situación en Ucrania, "en particular las declaraciones beligerantes de Vladimir Putin en los últimos días", sostiene Kilduff.

El presidente ruso afirmó el miércoles que los objetivos de Moscú en Ucrania, especialmente los territoriales, serán "sin lugar a dudas alcanzados".

"Las esperanzas de un rápido fin de la guerra", que lastraron los precios en estas dos últimas semanas, "podrían resultar prematuras", advirtió Carsten Fritsch, de Commerzbank.