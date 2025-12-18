Querétaro captaría 7,890 millones de pesos por cobro de impuestos en el 2026

Querétaro, Qro. Para el 2026 el gobierno estatal de Querétaro captaría 7,890.6 millones de pesos por el cobro de impuestos, de acuerdo con la Ley de Ingresos que fue aprobada por la LXI Legislatura de Querétaro.

Ese monto refleja un crecimiento de 6.2% respecto a los 7,426.5 millones de pesos que se proyectaron para ese rubro en este año.

Con base en las Leyes de Ingresos que fueron aprobadas para 2025 y 2026, el mayor crecimiento por tipo de impuesto se refleja en los impuestos ecológicos que crecerían 26.8%, debido a que para el próximo año se prevé una recaudación de 347.0 millones de pesos.

Al interior de los impuestos ecológicos: del impuesto por la emisión de gases a la atmósfera se proyecta captar 312.3 millones de pesos, por el Impuesto por la disposición final de residuos de manejo especial y peligrosos se estiman 22.2 millones de pesos; y por el Impuesto por remediación ambiental causado por la erosión del suelo, 12.4 millones de pesos.

En el segmento de impuestos sobre los ingresos se proyecta recaudar 27.1 millones de pesos en el 2026, que representa un alza de 16.6% frente al monto aprobado para el año previo.

Respecto a los impuestos sobre el patrimonio se esperan 453.4 millones de pesos, un alza de 9.7%, en este rubro se incluye al Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

En cuanto a los impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones, se esperan ingresos por 343.3 millones de pesos, un crecimiento de 6.9%; al interior de este rubro, se contempla el impuesto por la prestación de servicio de hospedaje (115.2 millones de pesos), el impuesto por la adquisición de vehículos de motor o remolques que no sean nuevos (101 millones de pesos); impuesto sobre la venta de bienes cuya enajenación se encuentra gravada por la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (66.9 millones de pesos); impuesto a las erogaciones en juegos y concursos con apuestas (26.5 millones de pesos); e impuesto al servicio de transporte a demanda (33.5 millones de pesos).

Del Impuesto Sobre Nómina se estiman ingresos por 6,643.5 millones de pesos para el próximo año, lo que significa un aumento de 5.1% respecto al monto aprobado para 2025.

Por concepto de accesorios de los impuestos -que incluye las actualizaciones, recargos y multas- la ley de ingresos del siguiente año considera 76.0 millones de pesos, que representaría un crecimiento de 2.7 por ciento.

Impuesto Sobre Nómina a porta 84% de la recaudación de impuestos

De los 7,890.6 millones de pesos que ingresarán a las finanzas estatales por impuestos, el Impuesto Sobre Nómina genera la mayoría, al aportar casi 84.2% de la recaudación.

Por contribución, después están los Impuestos sobre el patrimonio que aportan en conjunto 5.7%; siguen los Impuestos ecológicos que representan 4.4%; así como los Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones, con 4.4%; los accesorios de impuestos representan 1% y los Impuestos sobre los ingresos, 0.3 por ciento.

Conforme a la ley de ingresos aprobada para el 2026, se estima que la recaudación de impuestos representa 12.2% de todos los ingresos del estado.

En total, se proyecta que la entidad capte ingresos por 64,617.1 millones de pesos en el 2026, de los cuales, 75.3% corresponde a recursos federales que provienen de aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos, mientras que 18.2% son ingresos propios y 6.5% financiamiento propio.