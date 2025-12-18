Slim contrata a Nokia para construir la red 5G de Claro en Paraguay

Nokia firmó un acuerdo integral con Claro del grupo mexicano América Móvil para desplegar la primera red 5G de ese operador en Paraguay.

Este acuerdo cubre la primera fase de implementación e incluye sitios distribuidos en el país, como el Gran Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo, Pedro Juan Caballero. Una segunda fase está programada para el 2026.

La nueva red 5G brindará a los consumidores múltiples beneficios, tales como velocidades más rápidas para descargas instantáneas, latencia casi nula para videojuegos fluidos y experiencias inmersivas, así como mayor estabilidad y mayor capacidad para conectar muchos dispositivos de manera simultánea.

5G también permitirá el lanzamiento de nuevos servicios y aplicaciones de nueva generación de comercio electrónico, banca, educación y entretenimiento.

Adicionalmente, la nueva red permitirá el despliegue de nuevas tecnologías para la transformación y digitalización de la industria (tales como manufactura inteligente y robótica), así como mejoras en la productividad y la agilidad de los negocios.

También permitirá el despliegue de nuevas tecnologías para el sector agrícola, como sensores, IA, Big Data y robótica para lograr una agricultura de precisión y sostenible, que optimice recursos hídricos y aumente la productividad.

Alfredo Alcaraz, director general de Claro Paraguay dijo con este lanzamiento, “Claro marca el comienzo de una nueva era de conectividad para nuestros clientes y se propone transformar diversas industrias a nivel nacional. La red ofrece experiencias móviles más rápidas, seguras y confiables que impulsarán la innovación y contribuirán a la competitividad del país en el largo plazo”.

“Esta será una de las mejores redes 5G de América Latina, ya que contará con soluciones Nokia AirScale 5G de última generación, operando en una banda con una gran capacidad de espectro, 200 MHz. 5G será clave para seguir mejorando la conectividad en Paraguay y para habilitar nuevas tecnologías que permitan una mayor digitalización y productividad tanto para el consumidor como para el sector empresarial. Agradecemos a Claro Paraguay su confianza en Nokia y esperamos seguir trabajando con ellos en proyectos futuros”, dijo Bruno Leite, vicepresidente de redes móviles de Nokia para América Latina,

Para soportar estos planes, Claro solicitó a Nokia el despliegue de una nueva red preparada para el futuro y basada en el portafolio Nokia AirScale 5G, líder en la industria e impulsado por la tecnología ReefShark System-on-Chip de alta eficiencia energética.

Esto incluye estaciones radio base, unidades de banda base y su última generación de radios Massive MIMO que ofrecen una amplia capacidad y cobertura 5G y que permiten despliegues rápidos.

Nokia también desplegó las antenas Interleaved Passive Active Antenna (IPAA+). Los operadores de redes móviles suelen enfrentar el desafío de encontrar espacio adicional en torres y tejados para agregar antenas 5G. Nokia IPAA+ acelera el despliegue de 5G gracias a su diseño compacto y modular. Nokia también proporcionó servicios complementarios para optimizar el desempeño de la red.

(Con información de Nicolás Lucas.)