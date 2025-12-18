Emiratos Árabes Unidos aportarán 550 millones de dólares a plan humanitario de la ONU para 2026

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciaron un aporte de 550 millones de dólares para respaldar la Visión Humanitaria Global de las Naciones Unidas, una iniciativa que busca movilizar 33,000 millones de dólares en 2026 para atender a unos 135 millones de personas afectadas por crisis humanitarias en distintas regiones del mundo.

El financiamiento está dirigido a 23 operaciones humanitarias, incluidos programas de apoyo a refugiados, migrantes y poblaciones en situación de emergencia, con un objetivo inmediato de proteger la vida de hasta 87 millones de personas que requieren asistencia urgente.

El anuncio refuerza el papel de los EAU como uno de los principales actores en la acción humanitaria multilateral, en coordinación con agencias de la ONU como la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF, el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

De acuerdo con un comunicado, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional de los EAU, señaló que el compromiso responde a la necesidad de garantizar un acceso oportuno a la ayuda humanitaria en contextos donde las necesidades superan con creces los recursos disponibles, y subrayó la importancia de la solidaridad internacional para preservar la dignidad humana y salvar vidas.

Desde la ONU, Tom Fletcher, subsecretario general para Asuntos Humanitarios, destacó que el respaldo de los EAU envía una "señal fuerte" en un momento crítico, marcado por el aumento de conflictos, desplazamientos forzados y desastres naturales. “Nuestro llamamiento global es convertir los planes en protección real para quienes más lo necesitan”, afirmó.

Mientras que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que el colapso de los sistemas de salud suele manifestarse antes de forma silenciosa, con brotes, desnutrición y muertes evitables, y aseguró que este apoyo permitirá restaurar servicios sanitarios esenciales en zonas en crisis.