Peso mexicano cierra estable contra el dólar tras recorte de tasa del Banco de México

El peso mexicano terminó con pocos cambios contra al dólar la jornada de este jueves. La divisa local avanzó ligeramente en un mercado que asimilaba indicadores de México y Estados Unidos, pero que tenía el foco en un descontado recorte a la tasa del Banco de México.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.0032 unidades por dólar. Frente a un registro de 18.0154 unidades ayer, con datos oficiales del Banxico, el movimiento significó una ganancia de 1.22 centavos, que son equivalentes a una mejora ligera de 0.07 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.0243 unidades y un nivel mínimo de 17.9609. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, ganaba 0.04% hasta 98.44 puntos.

Banxico recorta su tasa

El Banco de México anuncio un recorte de 25 puntos base a su tasa de interés de referencia, el décimo segundo consecutivo, a un nivel de 7 por ciento. El ajuste fue ampliamente descontado por el mercado, si bien la decisión fue dividida con cuatro votos a favor y uno en contra.

"Cómo se esperaba, solo hubo un voto en contra de Jonathan Heath, quien votó por mantener tasas. Hacia adelante dejan la puerta abierta para más recortes, pero siempre evaluando los diferentes factores que pudieran acelerar la inflación hacia adelante", afirmó Skandia.

La autoridad monetaria destacó el fortalecimiento del peso desde su decisión anterior y advirtió un crecimiento débil para la actividad económica, mencionando factores como un entorno de incertidumbre y de tensiones comerciales que implican "importantes riesgos a la baja".

Sobre la inflación, destacó que entre la primera quincena de octubre y el mes de noviembre, la inflación general aumentó de 3.63 a 3.80%, y la subyacente, de 4.24 a 4.43%, principalmente por mercancías no alimenticias, pero las expectativas generales de 2025 disminuyeron.

El Banxico juzgó apropiado continuar con el ciclo de recortes, con la valoración del panorama inflacionario. En particular, consideró el fortalecimiento del peso, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales.

Cifras económicas

En los indicadores, los precios al consumidor en Estados Unidos subieron menos de lo previsto en el año hasta noviembre. La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo no publicó los cambios mensuales por las afectaciones por un largo cierre de gobierno.

En el aspecto local, en octubre, las ventas minoristas crecieron 0.4% mensual, tras mantenerse sin cambios en septiembre y alcanzaron un crecimiento anual de 3.5%. Con estos resultados, el reporte mostró un acumulado de diez meses consecutivos de expansión en la tasa anual.

"Para el inversionista, este cierre sugiere un entorno de consolidación, donde el tipo de cambio podría mantenerse estable en entre 17.90 y 18.05 en las próximas sesiones, hasta definir las expectativas sobre el rumbo de la tasa", dijo Diego Sebastián Albuja, Analista de ATFX.