¿Habrá un nuevo impuesto a tu aguinaldo en esta Navidad?

Recientemente se viralizó en redes sociales que el fisco va a cobrar un nuevo impuesto al aguinaldo de los trabajadores mexicanos.

Sin embargo, tanto especialistas como el gobierno federal han desmentido esta información, pues hasta ahora no se ha presentado ninguna iniciativa, reforma ni disposición para cobrar un nuevo impuesto al aguinaldo.

“No hay ninguna variación en el cálculo del impuesto ni ningún impuesto adicional, es el mismo mecanismo que se ha usado desde hace varios años”, explicó el contador Jorge Paz Solís, de la comisión de Desarrollo Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México.

Ahora bien, eso no significa que los trabajadores no paguen nada de impuestos por su aguinaldo.

De hecho, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) establece en su artículo 93 que los aguinaldos están exentos del gravamen hasta el equivalente de 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) diarios, es decir, 3,394.20 pesos.

Solo cuando una persona recibe de aguinaldo un monto superior, entonces solo ese monto excedente de ese monto paga ISR, explicó el contador Paz Solís.

En ese sentido, si un trabajador recibe un aguinaldo de 5,000 pesos, quedaría exento del impuesto por 3,394.20 pesos y los 1,605.80 pesos restantes se gravarían de acuerdo con las tarifas establecidas en el Anexo 8 del artículo 96 de la Ley del ISR, ejemplificó el especialista.

El contador afirmó que este mecanismo para cobrar ISR al aguinaldo existe desde los años 80. “El aguinaldo siempre ha tenido una parte exenta y una parte a la que se le cobra impuestos”, resaltó.

Asimismo, aseguró que de hecho, conforme cada año se va actualizando la UMA, el monto que quede exento de impuestos es cada vez más grande.

Cabe resaltar que por ley, todos los trabajadores en México deben recibir un aguinaldo de al menos 15 días de su salario. La fecha límite para recibir el aguinaldo, es el 20 de diciembre.

Si tú trabajaste durante todo el año en el mismo lugar, tu empresa te debe dar de aguinaldo al menos los 15 días de tu salario; pero si entraste a laborar en el transcurso o bien dejaste de laborar en un lugar durante el transcurso del año, te deben pagar la parte proporcional.