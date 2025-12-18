Trasladarán a delfines encontrados en acuario clausurado de Dolphin Discovery

Cancún, QRoo.- La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) del gobierno de Quintana Roo confirmó la presencia de nueve delfines en el acuario contiguo al parque Ventura Park, cerrado desde enero de este año en Cancún.

En redes sociales se mostraron imágenes de un presunto abandono de los mamíferos marinos dentro de los estanques de este acuario.

El titular de la Sema, Oscar Rébora, dijo que aunque erróneamente las denuncias en redes sociales apuntaron hacia Ventura Park, el “responsable” del delfinario es Dolphin Discovery.

“Se señaló a Ventura Park, la verdad no son ellos, es Dolphin Discovery. A partir de los videos compartidos en redes sociales actuamos de inmediato, fuimos al sitio con Profepa. Y ese delfinario ya estaba clausurado, con medidas cautelares y la empresa es responsable del cuidado de los nueve delfines encontrados”.

El funcionario añadió que entre los ejemplares encontrados se encuentra Mincho, el mismo a partir del cual se impulsó la Ley Mincho y se constató que los animales cuentan con atención veterinaria, alimentación y personal responsable, bajo supervisión de la autoridad.

“Esto no implica que permanecerán ahí. A cinco meses de la Ley Mincho y por instrucción de la gobernadora se garantizará una transición responsable y su reubicación conforme a la ley, con vigilancia permanente durante todo el proceso”.

Por su parte, la propia compañía Dolphin Discovery emitió un comunicado en el que asegura que los delfines que habitan en el acuario Dolphin Cancún “continúan bajo el cuidado permanente de un equipo de veterinarios y especialistas en mamíferos marinos”.

Añaden que en agosto pasado, Dolphin Cancún suspendió temporalmente sus operaciones, “no obstante, los delfines siguen recibiendo atención diaria, tal como ocurre en todos los hábitats del grupo. Un médico veterinario residente supervisa su bienestar integral, aplica protocolos de medicina preventiva y establece dietas personalizadas según las necesidades de cada ejemplar, considerando factores como edad, sexo y requerimientos nutricionales”.

Según la compañía, y contrario a lo que se observa en los videos compartidos en redes sociales en los que se aprecia un lugar abandonado, “se llevan a cabo rutinas de condicionamiento positivo y enriquecimiento ambiental diariamente, con el fin de mantener un entorno óptimo y brindar la estimulación física, mental y social que los animales necesitan”.

Por último, deslindan de responsabilidad a Ventura Park, pues aseguran que instalaciones del acuario Dolphin Cancún ”se encuentran separadas de Ventura Park, un parque acuático que no forma parte del grupo operador de Dolphin Discovery”.