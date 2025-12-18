¿A dónde acude un beneficiario para reclamar la afore de un familiar?

Cuando una persona trabajadora fallece, los recursos acumulados en su cuenta individual de Afore no se pierden, pueden ser reclamados por sus beneficiarios conforme a las leyes mexicanas.

Los recursos de la Afore pueden reclamarlos:

Beneficiarios legales, determinados por la ley, como el cónyuge, hijos (menores de edad o que cumplen requisitos de dependencia), y otros ascendientes con dependencia económica.

Beneficiarios designados, que el titular haya registrado ante la Afore.

Si no hay beneficiarios legales ni designados, se puede recurrir a un proceso ante tribunales laborales para que se reconozca a un beneficiario sustituto.

Para hacer el reclamo de recursos se debe acudir al IMSS o ISSSTE (si aplica); en la delegación correspondiente se debe pedir la emisión de la Resolución de pensión por fallecimiento u otro documento que acredite su derecho como beneficiario. Este paso es necesario para acreditar oficialmente la calidad de beneficiario ante la Afore.

Después de estos pasos se deben presentar los documentos correspondientes y llenar formato de disposición de recursos para recibir el pago de los ahorros del titular de la cuenta.