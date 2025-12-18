Bolsa mexicana sube con fuerza tras racha de tres caídas desde máximo histórico

Las bolsas de valores de México registraron fuertes avances en las negociaciones de este jueves. Los índices accionarios locales subieron, en línea con sus pares de Estados Unidos, con los inversionistas reaccionando a reportes económicos y al anuncio del Banco de México.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 2.05% hasta 63,807.32 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 2.06% a 1.263,80 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores registraron ganancias. Destacó el comportamiento de GCC, con un avance de 4.92% a 192.65 pesos, seguido por Genomma Lab, con 4.90% a 18.40 pesos, y Grupo México, con 4.46% más en 170.02 pesos.

Los índices locales subieron con fuerza después de una racha de tres caídas consecutivas que alejó las referencias de la nueva zona de récords. El avance se produjo de la mano con los de sus pares estadounidenses, tras cifras de inflación y un repunte del sector tecnológico.

En el aspecto loca, también destacó el recorte de 25 puntos base anunciado por el Banco de México, que llevó la referencia a 7% en su décimo segundo ajuste consecutivo, argumentando riesgos para el crecimiento económico y un ajuste en las perspectivas de inflación.

El movimiento de hoy aumenta un ya sólido desempeño del mercado accionario mexicano de cara al cierre de 2025. El S&P/BMV IPC acumula un rendimiento de 28.63% en el año, con lo que supera por mucho los observados en las bolsas estadounidenses y otros pares.