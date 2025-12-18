OXXO abre nueva tienda en la sala de espera de la Terminal 2 del AICM de cara al Mundial 2026

Previo a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se espera recibir a miles de visitantes, OXXO anunció la apertura de su primera tienda dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ubicada en la sala de espera de la Terminal 2.

“Con esta apertura, la compañía busca atender la creciente demanda de productos y servicios durante los próximos meses, especialmente ante los eventos internacionales del próximo año”, expuso Fomento Económico Mexicano (FEMSA), dueño de las tiendas OXXO.

En un comunicado agregó que la nueva sucursal, aunque ya cuenta con presencia en la terminal aérea, tiene un diseño práctico para agilizar y hacer más segura la atención, tanto para los viajeros que salen de la ciudad o del país, como para quienes hacen conexión.

La apertura es parte de la estrategia de la cadena de tiendas de conveniencia para aumentar sus operaciones en puntos con un alto volumen de usuarios.

El gerente de Operaciones de OXXO México, Alejandro Arellano, manifestó que la nueva ubicación les permite atender a “millones de personas” durante sus viajes.

“Como empresa 100% mexicana, con el 99% de nuestros proveedores de origen nacional, hacemos posible que cada producto represente lo hecho en nuestro país, apoyando a las economías locales. Esta tienda refleja nuestro compromiso de estar cerca de los viajeros: a la vuelta de su viaje”, comentó.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se movilizaron 40 millones 671 mil 727 pasajeros entre enero y noviembre de 2025, de los cuales el 54.4% lo hicieron a través de la Terminal 2, lo que equivale a aproximadamente 22 millones 106 mil 180 viajeros, de acuerdo con Estadísticas del AICM.

FEMSA aseguró que ha implementado un modelo logístico para garantizar la disponibilidad de productos en la nueva unidad, ante la alta demanda prevista.

La compañía destacó avances en su estrategia de aperturas de OXXO Nichos, ubicados en espacios cerrados como fábricas, hospitales, empresas y aeropuertos.

Este tipo de unidades representa entre el 15 y el 20% de las nuevas tiendas que se están abriendo y estima que alrededor del 25% de todas las sucursales operarán bajo este formato.

FEMSA prevé que este segmento siga ganando relevancia en los próximos años.

Hasta septiembre, la empresa reportó 24,057 tiendas OXXO en operación en México.