Ganaderos de México ven innecesaria importación de carne; afirman hay para abastecer mercado nacional

Los ganaderos de México consideraron innecesaria la compra de carne del exterior, sobre todo de Brasil, ya que se cuentan con disponibilidad y excedentes de carne nacional para abastecer al mercado mexicano.

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) se pronuncia en favor de que el gobierno de Claudia Sheinbaum regule la importación de carne de res, en especial de terceros países como Brasil, para evitar que el exceso de cane provoque pérdidas millonarias al sector ganadero.

De acuerdo con datos de la CNOG, el abasto doméstico de carne de res está garantizado en 2026, con 1.2 millones de cabezas de ganado disponibles para engorda, que se traduce en 396,000 toneladas de carne en canal, esto es 20% más que la producción promedio nacional durante el 2025.

“Estas 396,000 toneladas de carne en canal, se pueden traducir en 277,200 toneladas de carne deshuesada para consumo nacional extra en 2026, producto similar al que se importa de Brasil (la proporción de carne en canal a deshuesada es del 70%)”, refirió.

Los ganaderos mexicanos producirán como excedentes, más del doble de la carne de res importada de Brasil (120,000 toneladas al cierre de 2025), alertó.

Por ello, se detalla la disponibilidad y producción de carne de res en México para 2026, destacando la necesidad de regular importaciones.

Las condiciones climáticas han sido favorables, lo que ha incrementado la producción de becerros. “Derivado de mejores condiciones de precipitaciones en el 80% del país en los últimos 18 meses, la producción esperada de becerros en México se elevará considerablemente durante el próximo año”, expuso.

El organismo que encabeza Homero García de la Llata precisó que si se suma el aumento de 20% a la producción de carne por becerros no exportados en 2025, más otro 20% de nacimientos por mejores condiciones climáticas, aunado a seguir con Importaciones de terceros países sin Tratado Comercial, se estarían derrumbando estrepitosamente los precios del ganado bovino en México.

Lo anterior, sentenció la CNOG, en perjuicio de 750,000 pequeños y medianos productores de becerros, que apenas recuperan su rentabilidad después de varios años.

Se sugiere establecer cupos máximos de importación para proteger la producción nacional y asegurar la autosuficiencia en la carne de res, en línea con el Plan México 2025-2030.

La CNOG recordó que durante el 2024, los ganaderos exportaron 1 millón 435,331 cabezas de ganado, sin embargo, el panorama del 2025 cambió por el cierre de la frontera ante la presencia del gusano barrenador, al enviar 238,124 cabezas, con disponibilidad de 1 millón 197,207 cabezas de ganado.