Wall Street cierra con ganancias tras avance de 10% en las acciones de Micron

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este jueves. Los promedios bursátiles más seguidos avanzaron apoyados por el fuerte impulso que registró Micron y tras la publicación de datos de inflación de Estados Unidos.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, subió 0.14% hasta 47,951.85 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, ganó 0.79% a 6,774.76 puntos. El Nasdaq Composite avanzó 1.38% a 23,006.36 puntos.

Los títulos del fabricante semiconductores Micron Technology se dispararon (+10.53%) tras proyectar un aumento de casi 200% en sus beneficios trimestrales. Su avance impulsó a valores tecnológicos tras sesiones de dudas por la inversión en inteligencia artificial.

La jornada también fue marcada por datos de inflación de Estados Unidos que mostraron que los precios al consumidor subieron menos de lo previsto en el año hasta noviembre. No se publicaron los datos mensuales ante las afectaciones por el cierre de gobierno.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron con ganancias. Destacaron las alzas de consumo discrecional (+2%) y servicios de comunicación (+1.49%), apoyados por Amazon (+2.48%) y Tesla (+3.44%), y por Meta (+2.29%) y Alphabet (+1.91%).