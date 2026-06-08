¿Eres de la clase media? Ingresos, gastos y características de los hogares de este estrato social

¿Traer la última edición del iPhone, un auto del año o una cartera de marca es sinónimo de clase media? No hay una definición universalmente aceptada sobre las características que una familia debe tener para considerarse dentro de este estrato socioeconómico. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) elaboró un análisis “exploratorio” para tener una aproximación sobre el tema.

Determinar si eres o no parte de la clase media va más allá de cuánto ganas al mes. El Inegi consideró otro tipo de variables en su análisis, particularmente la forma en cómo gastan los mexicanos: “de acuerdo con la teoría económica es el gasto corriente –más que el ingreso corriente– la mejor pista para estimar (…) el nivel de vida de los hogares”.

Dentro de su análisis, se consideran 17 variables:

Número de cuartos de vivienda. Número de televisores. Número de computadoras. Gasto en carne de ganado mayor. Gasto en carne de pollo. Gasto en alimentos y bebidas fuera del hogar. Gasto en servicios del hogar. Gasto en cuidados personales. Gasto en educación, cultura y recreación. Gasto en servicios de conservación de la vivienda. Gastos diversos (además de los gastos turísticos, incluye paquetes para fiesta, seguros de automóvil y contra incendios). Gasto en regalos otorgados. Gasto en luz y agua. Gasto en telefonía e Internet. Pago de tenencia. Pago de tarjetas de crédito. Adquisición de activos (compra de casas, condominios, locales o terrenos, entre otros).

¿Cuántos hogares y personas son de la clase media?

El Inegi elabora periódicamente el análisis Cuantificando a la clase media, el cual basa sus resultados en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

Los últimos resultados (2020) dan cuenta que 42.2% de los hogares es de clase media, donde habita 37.2% de la población.

Si se ve el resto de los estratos sociales, en la clase baja se registra la mayoría de los mexicanos, con 56.6% de los hogares y 62% de la población. En la clase alta se concentra la minoría, apenas 1.2% de los hogares y 0.8% de la población.

Estratos sociales: porcentaje de hogares y población Clase

social Hogares

Nacional Personas

Nacional Hogares

​Urbano Personas

​Urbano Hogares

​Rural Personas

​Rural Alta 1.2% 0.8% 1.9% 1.3% ND ND Media 42.2% 37.2% 49.8% 44.9% 28.3% 24.4% Baja 56.6% 62.0% 48.4% 53.8% 71.7% 75.6% Fuente: Inegi

​ND: No Disponible

Los datos del Inegi señalan que éstas son las 10 entidades con el mayor número de hogares de clase media.

Hogares en clase media por entidad federativa Estado Porcentaje Estado Porcentaje CDMX 58.9% Baja California Sur 51.1% Colima 54.6% Querétaro 50.5% Jalisco 53.6% Sinaloa 50.0% Baja California 53.1% Nayarit 49.9% Sonora 51.9% Aguascalientes 49.4% Fuente: Inegi

A finales de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que, según información del Banco Mundial, de 2018 a 2024, la clase media en México aumentó de 27.2% a 39.6%, una cifra semejante a la del Inegi. De acuerdo con Horacio Esquivel, columnista de El Economista, la metodología del organismo internacional considera clase media a quienes perciben más de 17 dólares diarios, alrededor de 300 pesos (tipo de cambio Fix 17.50), unos 9,000 pesos al mes. ¿Qué alcanza con esa cantidad de dinero?

¿Cuáles son los ingresos de la clase media?

El ingreso promedio mensual de este estrato social es de 22,297 pesos; el de la clase baja, 11,343 y el del segmento alto, 77,975.

Sin embargo, los niveles máximos y mínimos de la clase media varían mucho en las zonas rural y urbana:

Ingresos de los hogares en clase media

por zona, en pesos Zonas Máximo Promedio Mínimo Urbana 48,330 23,451 10,007 Rural 38,628 18,569 8,197 Fuente: Inegi

Características adicionales de la clase media

El Inegi destacó que los ingresos corrientes no son un punto de partida para analizar el tema de las clases sociales, más bien un referente auxiliar en el estudio.

Acotó que, si al azar, se toma un hogar de clase media, lo más probable es que:

Cuente con al menos una computadora.

Gaste alrededor de 4,400 pesos al trimestre (la cifra más actual) en consumir alimentos y bebidas fuera del hogar.

Abone alrededor de 1,660 pesos (la cifra más actual) a una tarjeta de crédito.

Tenga al menos un miembro asalariado con contrato escrito y labore para una empresa con razón social del sector privado.

Que la cabeza del hogar sea una persona que cuente con al menos educación media superior.

El jefe del hogar esté casado.

Se integre de cuatro miembros.

Uno o más hijos asistan a escuelas públicas.

La vivienda sea propia o que se esté pagando y se haya financiado con recursos de la familia o un crédito de interés social.

Acceso de la clase media a servicios privados

20.4% al servicio doméstico.

al servicio doméstico. 31.5% a escuela privada.

a escuela privada. 41.7% a tarjeta de crédito.

a tarjeta de crédito. 55.3% a TV de paga.

a TV de paga. 61.6% a un automóvil.

a un automóvil. 74.0% a internet.

¿Qué dicen los especialistas sobre la clase media?

Héctor Magaña, catedrático del Tec de Monterrey, coincide que no hay un consenso sobre la definición de clase media; sin embargo, en esencia –dice– es un estrato socioeconómico que te permite vivir con bienes y servicios que van más allá de lo básico sin afectar tu estabilidad financiera.

"Es un estrato aspiracional, como si estar ahí nos resolviera todas las necesidades". El problema, acota el experto, es que las restricciones de ingresos, empleo, salud y precios cada vez dificultan más llegar ahí y, más aún, mantenerse.

En su opinión, una persona que es de clase media no sólo tiene ingresos constantes superiores al promedio, también –si lo desea– puede salir de vacaciones, pagar una escuela privada, tener una hipoteca y otro tipo de financiamientos como automotriz y acceder a servicios de salud óptimos, sin poner en riesgo sus finanzas personales.

Es decir, tiene acceso a mejores condiciones (que no necesariamente son lujos) y cuenta con los recursos suficientes para poder costearlas.

El grupo financiero CaixaBank señala que, pese a no existir una definición exacta de la clase media, hay cierto consenso en describirla, al menos en las economías avanzadas, como una parte de la sociedad que comparte valores determinados, posee una relativa estabilidad financiera y una buena calidad de vida que espera traspasar a su descendencia

También, dice, se entiende que la clase media es una parte de la sociedad capaz de vivir de forma confortable, sea cual sea el significado de confortable, que puede incluir elementos como tener acceso a una vivienda, disfrutar de ocio, de una buena atención sanitaria, de un cierto nivel educativo o de una jubilación decente o tener la capacidad suficiente para asumir gastos inesperados.

"Esta falta de claridad en la definición de clase media, probablemente, esté detrás del percepción de la pertenencia a la clase media".

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