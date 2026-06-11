Del bolsillo al intestino: cómo el sobreendeudamiento y estrés financiero afectan tu microbiota

El bolsillo duele, pero el cuerpo lo resiente todavía más. En México, 71% de los adultos sufre de estrés financiero alto o moderado, ante una constante preocupación por deudas acumuladas y falta de ahorro que ya no solo afecta la economía familiar, sino que está detonando crisis de salud física.

De acuerdo con datos de la Condusef y la reparadora de crédito Bravo, este sobreendeudamiento está provocando un incremento en casos de ansiedad, insomnio y daños severos en la microbiota intestinal, convirtiendo a los problemas financieros en un auténtico factor de riesgo médico para la mayoría de los mexicanos.

De acuerdo con el Perfil del Deudor 2025, de la reparadora de crédito Bravo, la inquietud constante por el sobreendeudamiento genera estrés en 85% de los entrevistados; ansiedad, en 66% e insomnio, en 53 por ciento.

“Esta situación es un caldo de cultivo para generar afectaciones físicas, como son cefalea tensional, ciática, tensión muscular, dolor de dientes y encías y problemas en la microbiota intestinal”, señala la doctora Camila Hernández.

La microbiota intestinal (antes conocida como flora intestinal) es una comunidad microorganismos benéficos (como bacterias y hongos) que habita en el intestino, cumpliendo tareas variadas y muy importantes para el organismo, como son funciones metabólicas, de barrera protectora y del sistema inmunológico, de acuerdo con la Universidad Veracruzana.

El estrés económico agudo o grave, y en general todo tipo de estrés, tiende a desestabilizar esta microbiota y, con ello, vienen afectaciones negativas como son los trastornos digestivos.

"Aunque la microbiota intestinal tenga una gran capacidad de resiliencia y maleabilidad para recuperar su estado original, existe una serie de factores que pueden alterar su composición y actividad y generar un desequilibrio en la misma, lo que se conoce como disbiosis intestinal (…). El estrés es una de las variables por las que puede verse dañada”, señala un estudio de la Universidad de Cantabria.

Beneficios de decir adiós al estrés financiero

Jorge Gutiérrez Siles, consultor senior de Kaysa Salud y Bienestar, señala que existen múltiples beneficios de tener en orden nuestras finanzas, las cuales se resumen en una vida más plena, sana y con menos angustias.

Las ventajas que representa no tener estrés económico son muy importantes: menos cortisol (y mejor microbiota), menor irascibilidad, mayor tranquilidad, mejor sueño, más descanso y más posibilidad de tener un ambiente en camaradería y fraternidad”, dice el experto en sicología.

De acuerdo con Bravo, siete de cada 10 mexicanos viven sobreendeudados. Esta situación, destaca Siles, obedece a diversos factores, entre ellos la necesidad que tienen algunas personas de comprar productos de marca para obtener reconocimiento sin contar con la holgura financiera necesaria para adquirirlos.

Para mejorar nuestra situación económica y obtener todos los beneficios que vienen de ella se requiere mejor educación financiera, pero también mayor control de inteligencia emocional aplicada al consumo, más en estos tiempos, donde la publicidad agresiva es una constante, recomienda Siles.

Señales de que vives en estrés financiero

Emocionales:

Ansiedad o preocupación constante.

Irritabilidad o cambios de humor.

Sensación de desesperanza.

Físicas:

Dolores de cabeza.

Tensión o contracturas musculares.

Gastritis o colitis.

Cambios en la presión arterial.

Problemas para dormir.

Problemas alimenticios.

Fatiga constante.

Conductuales:

Problemas con familiares, amistades o en el trabajo.

Evitar revisar tus finanzas para no afrontar el problema.

5 tips para evitar el estrés financiero

Ignorar el estrés financiero no hará que desaparezca, sino que puede volverse un problema mayor y afectar más áreas de tu vida. La buena noticia es que este tipo de padecimiento puede ser prevenido y manejado al llevar acciones que nos permitan recuperar el control de nuestras finanzas y fomenten nuestra salud financiera. Banco Santander da cinco consejos prácticos para mejorar tu relación con el dinero:

1.- Organiza tus finanzas: es importante que identifiques hacia dónde se está yendo tu dinero y cuánto ingresas para que puedas tener mayor claridad sobre tu situación. Haz un presupuesto claro e identifica qué gastos no necesarios puedes reducir o ajustar para mejorar tu balance.

2.- Construye un fondo de emergencia: tener un colchón de ahorro te dará tranquilidad ante posibles imprevistos. Comienza a planear tu ahorro poco a poco para lograr este tipo de fondos que ayudarán a tu estabilidad.

3.- Cuidado con el sobreendeudamiento: antes de adquirir una deuda, asegúrate de poder pagarla sin comprometer tu estabilidad. Si ya tienes problemas con ella, puedes enfocarte en solventar las de mayor monto o mayor tasa de interés y hacer un plan de pagos para regresar a una situación más estable.

4.- Habla de dinero: conversar sobre finanzas con tu familia o pareja ayuda a reducir la presión, generar claridad y tomar mejores decisiones.

5.- Infórmate y aprende: la educación financiera es una de las mejores herramientas para tomar el control de tu dinero y fomentar tu salud financiera, permitiéndote estar preparado frente a imprevistos o poder aprovechar oportunidades.

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