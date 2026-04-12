Vivienda en Jalisco lidera inflación inmobiliaria en México

Guadalajara, Jal El mercado inmobiliario en Jalisco, particularmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), atraviesa una escalada de precios que lo posiciona como el más caro del país, con incrementos que superan ampliamente a otras regiones metropolitanas y que ya generan señales de alerta por sus efectos en el acceso a la vivienda.

De acuerdo con el más reciente Boletín de Análisis Económico de la Escuela de Negocios del ITESO (ENI), el costo de la vivienda mantiene una tendencia alcista tanto a nivel nacional como estatal. Sin embargo, Jalisco destaca por un crecimiento mucho más acelerado.

Mientras que en México los precios de las casas aumentaron 8.9% anual al cierre del cuarto trimestre de 2025, en la entidad el encarecimiento ha sido más pronunciado y sostenido.

Según el estudio, entre 2017 y 2025 el precio de la vivienda en Jalisco acumuló un incremento de 124.5%, superando el alza nacional de 99%. Este diferencial confirma una presión estructural en el mercado local, donde la oferta y la demanda han impulsado valores por encima del promedio del país.

Mayor inflación inmobiliaria

La ZMG encabeza esta tendencia como el mercado urbano más costoso de México, con un crecimiento anual de 12.5%, muy por encima de otras zonas metropolitanas como el Valle de México (5.1%) y Monterrey (9.5%). Este comportamiento consolida a Guadalajara como el epicentro de la inflación inmobiliaria en el país.

Especialistas advierten que este fenómeno no está acompañado por un aumento proporcional en los ingresos laborales, lo que agrava las condiciones de acceso a la vivienda.

“Esto lleva a muchas dinámicas perversas y aumenta el riesgo de exclusión habitacional para amplios sectores de la población, en especial jóvenes y hogares de ingresos medios", expresó Mireya Pasillas Torres, coordinadora responsable del Boletín de Análisis Económico de ENI.

"El desafío apunta a fortalecer políticas que amplíen la oferta de vivienda asequible, promuevan mayor densificación con criterios de inclusión y moderen las presiones especulativas que están profundizando las brechas de acceso en la entidad", sostiene el documento del ITESO.

Jóvenes, los más afectados

El impacto es particularmente severo en la población joven. De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) capítulo Guadalajara, Jahaziel Castañeda, adquirir una vivienda mediante esquemas tradicionales -basados en ahorro prolongado o compra de contado- se ha vuelto prácticamente inviable.

"La manera tradicional es la que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos que era: ahorra para que puedas comprar tu casa de contado; actualmente eso es complicadísimo es muy difícil", expresó el dirigente del sector inmobiliario en la entidad.

Destacó que hasta hace unos años, la edad promedio para comprar un primer inmueble rondaba los 30 años; hoy, ese horizonte se ha desplazado hacia los 40 años, reflejando el deterioro en la capacidad de acceso.

"La renta, efectivamente se ha incrementado mucho más que la compra de inmuebles por la misma razón", abundó Castañeda.

Ante este escenario, especialistas del sector reconocen la necesidad de explorar nuevos esquemas de financiamiento e inversión que permitan a las nuevas generaciones construir patrimonio en un entorno de precios elevados.

Rentas y efecto del Mundial

Si bien, eventos internacionales como el Mundial de Futbol FIFA 2026 han generado expectativas sobre incrementos en rentas, el impacto se concentra principalmente en el segmento de estancias cortas, vinculado al sector turístico. En contraste, las rentas de largo plazo no presentan el mismo nivel de influencia directa, abundó el presidente de AMPI Guadalajara.

Añadió que la compra de vivienda con fines de renta temporal durante la justa mundialista no representa una inversión rentable en el corto plazo, debido a que el retorno no compensa los costos.