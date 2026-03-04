AMPI Guadalajara exige hacer obligatorio registro de asesores inmobiliarios

Guadalajara, Jal. A más de dos años de la entrada en vigor de la Ley Inmobiliaria del Estado de Jalisco, el sector organizado advirtió que la legislación ha quedado corta debido a que no establece la obligatoriedad del registro y la certificación de los asesores, lo que aumenta el riesgo de fraudes y operaciones irregulares en un mercado que involucra el patrimonio de miles de familias.

Tras asumir el cargo como nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Guadalajara, Jahaziel Castañeda señaló que el gremio lleva una década impulsando una regulación efectiva del sector; sin embargo, la ley aprobada hace dos años dejó como opcional el registro en el padrón estatal.

“Cuando una ley es opcional sabemos que no va a funcionar porque estás invitando a que para regularte, puedes o no puedes hacerlo. Lo que estamos pidiendo es que sea obligatoria; que el patrimonio de la gente ya no esté en manos de personas que están viendo por su propio beneficio”, expresó el nuevo dirigente del sector.

De acuerdo con Castañeda González, en Jalisco operan alrededor de 20,000 asesores inmobiliarios de los cuales, solo 178 se encuentran registrados en el padrón público de asesores inmobiliarios certificados, disponible en el portal de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) estatal.

El presidente de AMPI denunció que la falta de obligatoriedad ha permitido que personas sin certificación operen en el mercado, e incluso suplanten la identidad de empresas formales para cometer fraudes.

“En lo personal, en mi empresa hemos sido víctimas de fraudes; utilizan nuestros nombres como empresas profesionales, los ponen en redes sociales y piden anticipos. A mi oficina llegan constantemente personas a querer cerrar una operación ficticia”, relató.

Modificarán ley

Ante este panorama, la diputada local, Gabriela Cárdenas -quien presidía la comisión de Competitividad y Desarrollo Económico en la pasada legislatura cuando fue aprobada la Ley Inmobiliaria-, adelantó que presentará una iniciativa para reformar la legislación vigente e incorporar la obligatoriedad del registro y la certificación.

La legisladora detalló que en los próximos días podría instalarse una mesa de trabajo con el Registro Público de la Propiedad, la Consejería Jurídica del Estado, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Colegio de Notarios y representantes del sector inmobiliario para definir los mecanismos de implementación.

“Es cuestión de ponernos de acuerdo en los cómos, en quién haría qué; la iniciativa yo no me tardo ni una semana en hacerla. Ya tenemos un camino recorrido, por lo que en una semana o dos pudiéramos estar presentando la iniciativa, muy probablemente antes de las vacaciones de Semana Santa”, afirmó.

Proyecciones positivas

Tras asumir la presidencia de AMPI Guadalajara, Jahaziel Castañeda anticipó que en el presente año, el sector inmobiliario prevé crecer 10% el número de operaciones inmobiliarias en la entidad, en comparación con las cerca de 100,000 operaciones registradas por el Registro Público en 2025.

Entre sus proyectos al frente de la asociación, impulsará la Aceleradora AMPI, la primera aceleradora de negocios inmobiliarios en América Latina, además de reforzar el trabajo en coordinación con el gobierno municipal de Guadalajara para impulsar el proyecto de vivienda asequible en el centro del municipio.

"Este programa está buscando que ya no mandemos a la gente a las orillas de la ciudad; que puedan tener vivienda digna a pocos metros de una estación del tren ligero y de bajo costo...la vivienda social anda sobre los 900,000 pesos y posteriormente viene la vivienda media que es de dos millones y medio de pesos para abajo", precisó.