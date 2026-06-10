AMPI Guadalajara busca blindar mercado inmobiliario contra fraudes y especulación

Guadalajara, Jal. Para fortalecer la profesionalización del ramo inmobiliario y reducir las prácticas de especulación que afectan al mercado, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Guadalajara y la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) firmaron un convenio de colaboración que busca blindar al sector inmobiliario en la entidad.

El acuerdo busca integrar a desarrolladores, constructores, asesores inmobiliarios y proveedores para ofrecerles capacitación y certificación que permitan brindar mayor seguridad a inversionistas, compradores y propietarios, indicó el presidente de AMPI Guadalajara, Jahaziel Castañeda.

"Queremos que el sector inmobiliario se vaya blindando en Jalisco, que las operaciones se realicen con certeza jurídica", subrayó Castañeda González.

De acuerdo con el presidente de AMPI, uno de los principales retos del sector es diferenciar a los profesionales certificados de quienes operan sin acreditaciones ni controles, situación que, aseguró, ha contribuido a la proliferación de fraudes inmobiliarios en la entidad.

"Han existido miles de casos de fraude en Jalisco y no podemos dejar de mencionarlo. La gente debe saber con quién acudir cuando quiere desarrollar, invertir o comprar un inmueble", enfatizó.

Súper Bolsa Inmobiliaria

Como parte de la estrategia de blindaje, AMPI puso en marcha la denominada Súper Bolsa Inmobiliaria, una plataforma digital que a un mes de operación, concentra más de 10,000 propiedades verificadas y busca convertirse en una alternativa segura frente a otros portales donde, según el organismo, los inmuebles pueden publicarse sin procesos de validación.

La plataforma incluye la revisión de documentos como escrituras, licencias de construcción, servicios y acreditación de identidad de propietarios, además de avalúos realizados por peritos certificados.

Según AMPI, esta metodología permitirá reducir la sobrevaloración de inmuebles y ofrecer referencias de mercado más cercanas a los precios reales de cierre.

"Ya basta de estar poniendo los precios que cada quien se imagina. Todos los inmuebles que se publican en este portal pasan por un avalúo profesional", indicó Castañeda.

El dirigente señaló que actualmente existe una brecha significativa entre los precios de oferta y los valores efectivos de venta en algunas operaciones inmobiliarias de la zona metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con datos del organismo, los precios de cierre pueden ubicarse entre 20% y 50% por debajo de los montos anunciados en distintos portales inmobiliarios, situación que atribuyen a la participación de asesores sin acreditación y a la falta de regulación del sector.

Ley Inmobiliaria

AMPI reiteró su llamado al Congreso de Jalisco para modificar la Ley Inmobiliaria estatal, para hacer obligatoria la certificación de asesores y establecer mayores requisitos para ejercer la actividad.

Actualmente, de un universo estimado de 20,000 personas que participan en la actividad inmobiliaria en Jalisco, apenas 190 cuentan con acreditación formal, según cifras de la asociación.

Para el sector, la aprobación de la legislación permitiría elevar los estándares profesionales, reducir riesgos para inversionistas y consumidores, y generar mayor transparencia en la formación de precios dentro de uno de los mercados inmobiliarios con mayor dinamismo del país.

"Eso es una llamada de atención al Congreso del Estado para decirles que no es posible que haya pseudo asesores o asesores patito, sin acreditación, que estén poniendo los precios especulativos en nuestra ciudad", puntualizó.