Sheinbaum alerta por lluvias intensas en México y anuncia avisos por celular ante "El Niño"

El fortalecimiento del fenómeno de El Niño provocará un incremento en las lluvias, una mayor actividad ciclónica y cambios importantes en el clima del país durante los próximos meses, advirtió el Gobierno federal, que además alista un sistema de alertamiento por celular para informar oportunamente a la población sobre riesgos meteorológicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) apuntan a que el fenómeno de El Niño se fortalecerá durante la segunda mitad de 2026, lo que favorecerá lluvias más intensas, ciclones tropicales de mayor fuerza y otros eventos extremos que podrían extender sus efectos hasta la primavera de 2027.

Durante su conferencia matutina, explicó que el calentamiento anómalo del océano Pacífico incrementará la energía disponible para la formación de ciclones y modificará los patrones de lluvia en distintas regiones del país.

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, señaló que existe un 63% de probabilidad de que El Niño alcance la categoría de muy fuerte, con un fortalecimiento previsto entre septiembre y octubre y un pico de intensidad durante diciembre.

Además del incremento de lluvias, las autoridades anticipan una temporada con mayor actividad ciclónica, un aumento de frentes fríos durante el invierno y, posteriormente, condiciones propicias para olas de calor, incendios forestales y problemas en la calidad del aire durante la primavera de 2027.

Conagua prevé cambios en el clima durante los próximos meses

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó una proyección de los posibles efectos de El Niño en México.

Entre julio y agosto se esperan lluvias por debajo del promedio en el noreste, sur y sureste del país. A partir de octubre podrían registrarse precipitaciones normales o superiores al promedio, mientras que entre noviembre y febrero aumentaría la frecuencia de frentes fríos.

Para marzo y abril de 2027, el pronóstico contempla temperaturas más elevadas, olas de calor y un mayor riesgo de incendios forestales.

Gobierno prepara alertas por celular

Como parte de las acciones preventivas, la presidenta Sheinbaum anunció que el Gobierno federal desarrolla un sistema de alertamiento que enviará mensajes directamente a los teléfonos celulares para advertir sobre lluvias intensas y ciclones.

El mecanismo, que estaría listo en aproximadamente dos meses, funcionará mediante distintos niveles de riesgo:

Alerta naranja: avisará sobre alta probabilidad de lluvias intensas e incluirá recomendaciones preventivas.

Alerta roja: se emitirá cuando exista un ciclón confirmado que represente un riesgo para la población, con instrucciones para resguardarse y evitar desplazamientos.

En una primera etapa, el sistema operará en las zonas costeras y posteriormente se extenderá al resto del país.

¿Qué es El Niño 3.4?

Durante la presentación también se explicó el comportamiento de El Niño 3.4, una región del océano Pacífico tropical utilizada como referencia internacional para medir la intensidad del fenómeno de El Niño.

Cuando la temperatura superficial del mar en esa zona permanece por encima de su promedio durante varios meses, se producen alteraciones en la circulación atmosférica que modifican los patrones de lluvia, temperatura y viento en diversas regiones del mundo.

De acuerdo con especialistas, el fortalecimiento de este indicador incrementa la probabilidad de lluvias intensas en algunas zonas, sequías en otras y una mayor actividad de fenómenos meteorológicos extremos, por lo que las autoridades insistieron en mantener seguimiento permanente a los pronósticos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil.