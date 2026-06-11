Querétaro cerró mayo con cinco municipios en condiciones anormalmente secas

Querétaro, Qro. Al 31 de mayo, cinco de los 18 municipios de Querétaro registraron condiciones anormalmente secas, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México (MSM), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Estas características se encuentran en municipios que están en la región semidesértica y en el sur del estado, entre ellos, Colón, Ezequiel Montes, Pedro Escobedo, San Juan del Río y Tequisquiapan.

La superficie anormalmente seca es una condición de sequedad, no es una categoría de sequía. Se presenta al inicio o al final de un periodo de sequía: al inicio, debido a que la sequedad de corto plazo puede ocasionar el retraso de la siembra de los cultivos anuales, limitado crecimiento de los cultivos o pastos y existe el riesgo de incendios; al final, puede persistir el déficit de agua, los pastos o cultivos pueden no recuperarse completamente.

A partir de la primera quincena de abril se expandió la superficie anormalmente seca; de forma previa, durante nueve meses y medio el estado estuvo libre de esas condiciones, el registro anterior fue el de la primera quincena de junio del 2025, cuando los municipios serranos de Jalpan de Serra y Landa de Matamoros tenían esas características.

Hace un año, Querétaro cerró mayo con cuatro municipios en condiciones anormalmente secas (Pinal de Amoles, Cadereyta de Montes, Jalpan de Serra y San Joaquín) y uno en sequía moderada (Landa de Matamoros).

Durante el último año mejoró el estado de la superficie, luego de que hace dos años la mayoría del territorio queretano registró las mayores categorías de sequía.

En mayo del 2024, en 17 de los 18 municipios había sequía excepcional y uno tenía sequía extrema; en la primera quincena de junio de ese año todo el territorio estaba en sequía excepcional, el mayor de los cuatro grados de sequía.

Durante 2026, la entidad comenzó a registrar condiciones anormalmente secas a partir de abril, en dos municipios; en la primera mitad de mayo siete demarcaciones tenían esas características y en la segunda mitad se redujo a cinco.

Del área total del estado, al 31 de mayo, 11.8% estaba anormalmente seco y 88.2% libre de afectación.

El territorio mexicano finalizó la segunda quincena de mayo con 2.8% del área con sequía de moderada a extrema, disminuyó 0.4 puntos porcentuales respecto a la quincena previa.

De los 2,478 municipios del país, 88% (2,183) no registraron afectación al cierre del mes, 9.9% (245) estaban anormalmente secos y 2% (50) tenía algún grado de sequía.

Sinaloa y Coahuila reportaron los mayores porcentajes de municipios con sequía, con 35 y 34.2%, respectivamente.

El MSM expone que en la segunda quincena de mayo se registraron lluvias por arriba del promedio climatológico en las regiones centro-norte, noreste, oriente, centro y península de Yucatán, por la interacción de diversos sistemas atmosféricos.

Además, una onda de calor persistió en los estados del litoral del Pacífico mexicano y en la región norte del país, donde también se registraron déficits de precipitación, aumentando áreas anormalmente secas en algunos estados.