Lluvias de junio libraron a Querétaro de la superficie anormalmente seca

Querétaro, Qro. Las lluvias de junio permitieron mitigar las condiciones anormalmente secas que desde abril comenzaron a registrar algunos municipios de Querétaro.

Es por ello que en la segunda quincena de junio todo el territorio estuvo libre de afectaciones, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México (MSM), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En la primera quincena de mayo, hasta siete de los 18 municipios registraron condiciones anormalmente secas, en las dos quincenas siguientes cinco continuaron en esas circunstancias: Colón, Ezequiel Montes, Pedro Escobedo, San Juan del Río y Tequisquiapan, localizados entre las regiones sur y del semidesierto.

Al 30 de junio, fue una de las 14 entidades con 100% de su territorio libre de afectaciones por sequía o con superficie anormalmente seca.

Las condiciones anormalmente secas son una condición de sequedad, no es una categoría de sequía; ocurre al inicio o al final de un periodo de sequía. Al inicio de la sequía, la sequedad de corto plazo puede ocasionar el retraso de la siembra de los cultivos anuales, un limitado crecimiento de los cultivos o pastos y existe el riesgo de incendios; al final, puede persistir déficit de agua, los pastos o cultivos pueden no recuperarse completamente.

El MSM explica que las precipitaciones pluviales de la segunda mitad de junio ayudaron a eliminar las áreas anormalmente secas en el centro del país.

En ese lapso se registró la presencia de circulaciones ciclónicas en niveles medios de la atmósfera, canales de baja presión, el paso de cinco ondas tropicales y vaguadas en altura que propiciaron lluvias por arriba del promedio climatológico en el centro-norte y centro del país, entre otros fenómenos.

Junio el mes con más lluvias

En lo que va del año, junio registró la mayor precipitación pluvial del 2026, ya que acumuló 140.9 milímetros, es decir, tres veces la de mayo (45.8 milímetros).

Sin embargo, está por debajo de junio del 2025 cuando el estado registró 163.2 milímetros de precipitación y fue el mayor registro mensual de ese año.

En el primer semestre del 2026, acumuló 231 milímetros que representan 34% del acumulado en todo el 2025.

En este contexto, Querétaro salió de la lista de estados con municipios afectados por condiciones anormalmente secas.

Al cierre de junio, de los 2,478 municipios del país, 31 tienen sequía, mientras que 226 están anormalmente secos y 2,221 sin afectación. Solamente siete entidades registran municipios con algún tipo de sequía.