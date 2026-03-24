Querétaro con el reto de sistematizar esquema de triple hélice: México Evalúa

Querétaro, Qro. Uno de los desafíos del sistema educativo del estado es sistematizar la estrategia de triple hélice —que articula a la academia, industria y gobierno— y generar indicadores de su impacto, para potenciar la formación de los estudiantes y garantizar que la inversión en educación se traduzca en empleabilidad, plantea el estudio Aprender Parejo que analiza el caso de Querétaro.

El documento es una propuesta de México Evalúa y de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad (IEEC) de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey; tiene el propósito de documentar políticas educativas exitosas y retos.

Querétaro fue elegido porque presenta una combinación de avances reales y retos que ofrecen lecciones para el país, además de destacarse por su dinamismo económico, argumentó la directora general de México Evalúa, Mariana Campos Villaseñor.

“La disponibilidad de talento calificado ha sido un factor decisivo para atraer inversión extranjera en Querétaro. Las empresas no solo buscan costos competitivos, no solo ecosistemas con menores barreras regulatorias, también la disponibilidad de capacidades técnicas”, expuso.

El reto, añadió, es replicar este modelo para evitar que la escasez de capital humano se convierta en un cuello de botella para el crecimiento del país. Sin embargo, dijo, el momento que vive el estado exige actuar para ajustar el sistema educativo a la transformación productiva. En el contexto del nearshoring, dijo, la entidad está en el centro de una transformación por el desarrollo de las industrias 4.0, aeroespacial y automotriz.

Para que el crecimiento económico se convierta en movilidad social y bienestar compartido, indicó, es necesario fortalecer las trayectorias educativas, así como vincular profundamente la educación técnica, media superior y superior con las capacidades que demanda el desarrollo económico.

Impacto en oportunidades reales

El estado tiene la oportunidad de avanzar en que los indicadores económicos se reflejen en posibilidades para toda la población.

“Querétaro hoy tiene la oportunidad de avanzar no solo en indicadores económicos, sino de garantizar que esos indicadores se traduzcan en oportunidades reales para todas las personas”, expresó.

Cada trabajador genera al año un valor de aproximadamente 650,000 pesos, cifra que supera en 18% el indicador nacional, lo que coloca al estado entre una de las economías más productivas, explicó al señalar que es resultado de un ecosistema que ha invertido en capital humano capaz de operar en sectores de alta complejidad, como el aeroespacial y la manufactura avanzada.

El investigador y coordinador del programa de Educación de México Evalúa, Marco Fernández Martínez, mencionó que entre los pendientes, Querétaro debe fortalecer la formación docente; también, el modelo dual; seguir la trayectoria académica; fortalecer la primera infancia y el preescolar.

Además, añadió que Querétaro y Nuevo León destacan entre las entidades receptoras de población, lo que representa una presión en recursos.

Entre las fortalezas, el académico enlistó la coordinación entre la Secretaría de Educación del estado (Sedeq), universidades, sector privado y sociedad civil; la capacidad para movilizar recursos estatales para continuar con el programa de escuelas de tiempo completo.

Aunque otro baluarte es la promoción de vocaciones científicas y tecnológicas, la educación STEM tiene el desafío de romper con los estereotipos de género.

También contextualizó que Querétaro es el segundo lugar en grado de escolaridad (11.2 años); en tres años el abandono del bachillerato bajó de 15.7 a 8.4 por ciento.

La titular de la Sedeq, Martha Elena Soto Obregón, habló de las políticas educativas que se implementan en el estado, así como del impacto que provocó la pandemia en la caída de las matrículas en educación inicial, por lo que desarrollaron rutas de aprendizaje, entre otras iniciativas.

Durante la presentación del informe, el gobernador Mauricio Kuri González resaltó la necesidad de apostar por el desarrollo tecnológico, la educación y la competitividad.