Raúl Jiménez regresa al Wolverhampton

Raúl Jiménez vuelve a la casa del Wolverhampton, donde tuvo su mejor época en el futbol europeo, del 2020 al 2023, tanto en valor de mercado como en productividad goleadora. Fue MVP (jugador más valioso) dos temporadas consecutivas (2018-19 y 2019-20). El delantero mexicano deja al Fulham tras jugar con el club un par de años.

En esta ocasión, los Wolves iniciarán su temporada en la segunda división inglesa, la EFL Championship. El equipo descendió recientemente al quedar en el último lugar del torneo.

El ‘Lobo de Tepeji’ se encuentra actualmente concentrado con la Selección Mexicana para jugar su cuarto Mundial. A dos días del juego de inauguración, el club anunció el fichaje. En su paso por la Premier League, tiene una marca de 63 goles, el máximo conseguido por un mexicano. En segundo lugar, está el Chicharito Hernández con 53.

“El mexicano regresa a los Wolves con un contrato de dos años con opción a otro más, tras haber asegurado un lugar entre los mejores delanteros que han representado al Old Gold en la historia, y el más grande en la era de la Premier League del club. Durante su primera etapa con la camiseta del equipo entre 2018 y 2023, Jiménez marcó 57 goles en 166 partidos, contribuyendo a transformar a los Wolves de un conjunto recién ascendido en uno de los más temidos del futbol inglés”, apuntó el equipo en un comunicado.

Medios mexicanos comentaron que presuntamente el club América intentó hacerle una oferta para jugar en el Apertura 2026, sin embargo, a sus 35 años decide quedarse en Europa. Cabe recordar que es canterano de Las Águilas y migró a su primer equipo en el extranjero en el 2014 al ser fichado por el Atlético Madrid.

Actualmente, de los 14 partidos amistosos con Selección entre el 2025 y 2026 jugó siete, ausentándose en noviembre por una lesión en la cadera. En este periodo sumó 3 goles, el último contra Serbia después de siete meses sin anotar.