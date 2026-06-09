Colombia concreta fin de aranceles a Ecuador

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia expidió el decreto 0583 de 2026 por el cual se derogaron los aranceles de 30% a las importaciones provenientes de Ecuador que se habían establecido en febrero de este año. De esta manera, tanto Ecuador como Colombia siguieron los lineamientos de la orden que hace unas semanas expidió la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Cabe recordar que la CAN argumentó que los aranceles interpuestos por ambos países violaban el Acuerdo de Cartagena, el cual prohíbe imponer gravámenes entre sus países miembro.

Fue así como el pasado 1 de junio, Ecuador oficializó la eliminación total de 100% de los aranceles y la "tasa de seguridad" a los productos importados desde Colombia.

Ahora, mediante el decreto 0583 de 2026, el Ministerio de Comercio dejó sin efecto el decreto 170 del 20 de febrero de este año, mediante el cual Colombia establecía aranceles de 30% a productos provenientes de Ecuador.

En la exposición de motivos del decreto, se afirma que "la derogatoria de la tasa por servicio aduanero aplicada por Ecuador a mercancías provenientes de Colombia, elimina circunstancias que dieron lugar a la adopción de medidas contenidas en el Decreto 0170 2026, y permite regularizar en gran medida las condiciones normales acceso mercado binacional”.

El anuncio protege un intercambio comercial cercano a 3,000 millones de dólares. El año pasado, las exportaciones colombianas hacia Ecuador alcanzaron 1,846 millones de dólares, mientras que las importaciones desde ese país sumaron 830 millones de dólares. Históricamente, Ecuador ha sido el sexto socio comercial de Colombia, con un superávit a favor de la Nación de 1,016 millones de dólares. La guerra comercial comenzó el 21 de enero, cuando el presidente ecuatoriano anunció los primeros aranceles a todas las exportaciones de origen colombiano.