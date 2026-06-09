Tasa de la Fed, sin cambios el resto del año

La Reserva Federal (Fed) mantendría su tasa de interés de referencia sin cambios durante el resto del 2026, según una amplia mayoría de economistas encuestados por Reuters, lo que supone el primer consenso claro en este sentido este año, ya que la inflación provocada por la guerra resulta más persistente de lo esperado.

Los futuros sobre tasas de interés han ido un paso más allá, descontando al menos un incremento para finales del 2026. El excelente informe de empleo de mayo publicado la semana pasada contribuyó a descartar la posibilidad de recortes de réditos.

La inflación casi se ha duplicado con respecto al objetivo de 2.0% de la Fed, y hay pocas perspectivas de que retroceda rápidamente tras más de cinco años de fuertes presiones sobre los precios, a pesar de que la actividad económica se mantiene estable.

Algunos miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) ya han planteado la posibilidad de que sea necesario subir las tasas de interés a finales de este año.

Nuevo Presidente de la Fed

Casi 70% de los economistas encuestados (72 de 102) prevé que la tasa de interés de referencia se mantenga en su rango actual de 3.50-3.75% durante el resto del 2026, frente a poco menos de la mitad el mes pasado y alrededor de un tercio antes de eso. La encuesta se realizó del 4 al 9 de junio.

Ningún economista espera un recorte de tasas al término de la reunión del FOMC del 16 y 17 de junio, la primera del presidente de la Fed, Kevin Warsh.

“Va a ser muy difícil para la Fed justificar cualquier medida en este momento y en un futuro previsible. Será increíblemente difícil lograr un consenso entre los responsables para que acepten la idea de recortar las tasas”, dijo Tom Porcelli, economista jefe de Wells Fargo.

“La única forma de llegar a eso sería si encontramos una salida al conflicto con Irán a muy corto plazo. No parece que ese sea el rumbo que estamos tomando”.

La encuesta sugiere que Warsh, nombrado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y bajo presión para recortar las tasas, tendría dificultades para conseguir apoyo para los recortes.

Muchos economistas esperan que la Fed abandone su sesgo expansivo en la declaración de política monetaria de este mes.

Analistas han pospuesto las expectativas de recorte de tasas hasta el 2027 o las han descartado. Solo unos pocos consideran que la próxima medida será un alza.

Algunos también esperan que las previsiones actualizadas del “gráfico de puntos” trimestral de la Fed apunten a tasas estables este año, aunque unos pocos apuntan a incrementos, lo que supone un cambio respecto a marzo, cuando se pronosticaba un recorte.

“El riesgo se inclina más hacia una inflación persistente y menos recortes y posiblemente alzas, que hacia una resolución rápida”, afirmó Philip Marey, estratega sénior para Estados Unidos (EU) de Rabobank. “Un escenario más optimista acaba de esfumarse”.