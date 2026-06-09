Ancelotti busca ser el primer DT extranjero en ganar el Mundial

Un total de 21 directores técnicos (DT) han sido campeones en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA. El italiano Vittorio Pozzo es el único que, hasta ahora, logró hacerlo en más de una ocasión (Italia 1934 y Francia 1938).

Sin embargo, el dato más sobresaliente es que ningún extranjero se ha coronado. Es decir, en las 22 ediciones que lleva el Mundial, todos los entrenadores campeones tuvieron la misma nacionalidad de la selección a la que dirigieron.

Ese es el molde que intentará romper Carlo Ancelotti en Norteamérica 2026. El italiano está al frente de la cinco veces campeona, Brasil.

“Lo más importante que aprendí en el Real Madrid, y que aplico ahora en Brasil, es la exigencia. Cuando eres exigente, tienes más posibilidades de ganar”, mencionó Ancelotti en sus primeros días al frente de la Verdeamarela.

El italiano ya hizo historia al ser el primer técnico extranjero de la selección brasileña en este siglo. Los otros casos fueron el argentino Filpo Núñez en 1965, el portugués Joreca en 1944 y el uruguayo Ramón Platero en 1925, con pasos fugaces de menos de 10 partidos.

En contraste, Ancelotti está respaldado por un proyecto a largo plazo. Si bien debutó al frente de Brasil en junio de 2025, ya tiene contrato hasta el Mundial 2030.

“Su trayectoria habla por sí sola. Además, es una persona excepcional. Estamos sumamente satisfechos con el trabajo desde su llegada. Su permanencia otros cuatro años refleja nuestra confianza en un proyecto sólido, construido con equilibrio, experiencia y visión”, avaló el vicepresidente de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), Gustavo Dias.

Currículum sobresaliente

Carlo Ancelotti tiene 66 años y comenzó su carrera como entrenador en 1995. Algunos equipos que adornan su currículum son Real Madrid, AC Milan, Bayern Múnich, París Saint-Germain (PSG), Chelsea y Juventus.

De hecho, es el máximo ganador en la historia de la UEFA Champions League con cinco títulos: tres con Real Madrid y dos con AC Milan.

Ha dirigido a jugadores de la talla de Paolo Maldini, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Gianluigi Buffon, Clarence Seedorf y, recientemente, Vinícius Júnior, con quien ahora comparte la selección brasileña.

“Es uno de los grandes del futbol, si no el más grande”, opinó Vinícius sobre Ancelotti en una entrevista con FIFA previo al Mundial 2026.

“Aprendí mucho de él porque llegó al club (Real Madrid) cuando yo tenía 21 años. Me dio la confianza que necesitaba y todos los años que trabajé con él fueron muy especiales. Es, con diferencia, el mejor entrenador que he tenido”.

Pese a su magistral currículum, Ancelotti nunca había dirigido una selección nacional y, por ende, tampoco en una Copa del Mundo.

Brasil le ofrece esa oportunidad inédita este verano, ni más ni menos que con el prestigio de ser el país con más títulos en la historia de la competencia: 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. El desafío es romper la sequía de 24 años.

“Tengo la certeza y confianza de que este equipo puede competir con los mejores del mundo. ¿Podemos ganar la Copa del Mundo y llegar a la final? Sí, pero no sé si eso será suficiente. Lo ideal es llegar a la final y ganarla”, puntualizó Ancelotti en la conferencia en la que presentó a sus 26 convocados para el Mundial.

Neymar es una de las principales esperanzas de Brasil para lograr el hexacampeonato. Logró colarse a la lista en el último minuto.

También destacan el propio Vinícius Júnior, Rafinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal) y Matheus Cunha (Manchester United).

Ya no es la generación de Ronaldinho, Ronaldo, Kaká o Roberto Carlos, pero la magia brasileña nunca puede minimizarse en un Mundial y menos cuando su entrenador lleva tantos años gestionando estrellas de todo el planeta.

“No soy mago, sino un trabajador que lleva en este mundo cerca de 40 años. Tengo confianza en que este equipo puede competir con los mejores”, reiteró Ancelotti previo al debut de Brasil en el Grupo C del Mundial, donde enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia.