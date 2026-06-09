Revisiones permanentes del T-MEC, incertidumbre y bajo crecimiento, en el horizonte

Inversionistas extranjeros, liderados por el Deutsche Bank, descartan que se cierre este año la revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Anticipan que se activará un ciclo de revisiones anuales que prolongará la incertidumbre que ha prevalecido para las inversiones y para las perspectivas de crecimiento.

En el resumen de la visita que hicieron a México, donde se entrevistaron con autoridades económicas, analistas y expertos en comercio, advirtieron que se conservaría el acceso preferencial al mercado estadounidense, tal como se ha tenido desde el año pasado al comenzar la aplicación de aranceles universales.

Pero los inversionistas se mantendrán cautelosos. Si bien reconocieron el esfuerzo del gobierno mexicano al impulsar el Plan México y los recientes anuncios destinados a mejorar el ambiente de inversión, reconocen cierto escepticismo del sector privado doméstico.

“Prevalecen fuertes obstáculos estructurales como la menor certeza jurídica; la inseguridad generalizada; las tácticas agresivas y discrecionales de recaudación de impuestos; la persistente burocracia; la insistencia del gobierno de mantener a Pemex y CFE al margen de nuevos proyectos y la continua incertidumbre sobre la relación comercial con Estados Unidos”.

En el reporte titulado Mexico trip report: a more brittle economy that still manages to muddle through, enfatizaron que “la complejidad de la revisión del T-MEC, y las restricciones legales que enfrenta la administración Trump apuntan a un proceso de negociaciones continuas en lugar de una extensión del acuerdo por 16 años”.

Tres años de bajo crecimiento y sumando

En el reporte de esta visita, firmado por el economista jefe del Deutsche Bank, Francisco Campos, anticiparon que la economía mexicana encadenará tres años con un desempeño inferior a su potencial de crecimiento estimado en 2 por ciento.

Detallaron que precisamente las perspectivas económicas para México se mantienen como un foco de preocupación para las autoridades económicas y participantes del mercado. En el reporte aclararon que estuvieron con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México.

Cuando el Deutsche Bank, habla de que la economía completaría tres años creciendo debajo del potencial se refiere a que en el 2024, se registró un crecimiento de 1.5%; en el 2025, el PIB avanzó apenas 0.8% y este año, el consenso del mercado según la encuesta Citi, espera un crecimiento de 1.2%, que es el mismo que tiene el Deutsche Bank,.

Todas las previsiones del sector privado para el PIB de este año, se mantienen debajo del pronóstico recién ajustado a la baja que tiene la Secretaría de Hacienda que es de 2.3 por ciento.

Atractivo del peso mexicano pierde fuerza

En el reporte señalaron que los activos denominados en pesos han perdido parte del atractivo que mantuvieron durante los últimos años; esto porque se combinaron tres factores: tasas más bajas, incertidumbre por el acuerdo comercial T-MEC, un panorama económico menos favorable y el desvanecimiento de la narrativa del nearshoring.

Si bien la estrategia de carry trade se ha mantenido vigente, resulta menos atractiva que al inicio del ciclo de relajación monetaria, señalaron. El carry trade es la estrategia que han usado los inversionistas para aprovechar el diferencial de tasas entre México y otras economías, tomando activos en mercados de bajas tasas (Japón y Estados Unidos) y trayéndolos a México para aprovechar el rendimiento.

A ello se suma la persistencia de un entorno de bajo crecimiento económico; la incertidumbre política, la debilidad de la inversión, los problemas de seguridad y una aplicación más estricta de las disposiciones tributarias que han deteriorado la confianza de los inversionistas y reducido su disposición a incrementar la exposición al peso mexicano.

Los inversionistas que acudieron a México coincidieron en que el peso se encuentra “algo sobrevalorado” por lo que observaron un margen limitado para una apreciación adicional de la moneda.

Además, consideraron que los factores externos que en años recientes respaldaron al peso, ahora son menos favorables.

Se refieren a la incertidumbre en torno al T-MEC y la perspectiva de una negociación prolongada que afectaría a la inversión extranjera.

El reporte fue elaborado tras una visita a México donde sostuvieron reuniones con autoridades económicas, analistas locales, empresas, diplomáticos y especialistas en comercio relacionados con el T-MEC.